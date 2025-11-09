¡Un milagro! La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre 2025, dejó una profunda herida México; sin embargo, nos regaló la conmovedora historia de supervivencia de Cereza y Cereceito, dos guerreros de cuatro patas que se aferraron a la vida, que hoy ya fueron adoptados y dados de alta.

“Fueron meses y medio de curaciones, de darle terapia también en la piel para que se regenerara y hace como quince días empezaron a quitar el vendaje y todo”, compartió Ana Díaz, fundadora de Huellitas, Amor sin Fronteras.

Una decisión de amor: ¿Quién se quedó finalmente con Cereza y Cerecito?

Aunque hubo muchísimas solicitudes de adopción para Cereza y Cerecito, ambos perritos se quedaron en manos de Ana Díaz, la fundadora de Huellitas, Amor Sin Fronteras, quien fue la que los cuidó y estuvo con ellos todo el proceso.

“Quiero aclarar ellos no van a ser perros de refugio, ellos van a ser míos (...) Nosotros estamos tratando de protegerla a ella y a su bebé de que no sea una adaptación por el momento que sea de verdad una adopción de amor”, contó la fundadora de la organización.

Con una porra, decoración y mucho amor, fue como celebraron el alta de ambos perritos. Un final feliz que merecen cientos de animalitos que han pasado historias similares o peores en la calle.

¿Cómo fue la recuperación de Cereza y Cerecito?

El día que ocurrió la tragedia, Cereza estaba embarazada, y fue alcanzada por las llamas de la explosión de una pipa en Iztapalapa. Pese a sus quemaduras de tercer grado, tener anemia y perder a cuatro de sus cinco cachorros, luchó por vivir desde el día de la tragedia.

“Son sus cicatrices de guerra y solamente le corresponden a ella (...) Esto es lo que les digo que no sé si le vaya a terminar de crecer el pelito en algunas zonas ya está creciendo”, contó la nueva dueña de los lomitos, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Al principio, los rescatistas creían que la perrita tenía dueño y se había perdido en medio del caos; sin embargo, con el pasar de los días, nadie fue a reclamarla. Hoy buscan quien la adopte a ella y su pequeño cachorro.