Brutal explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa; hay más de 50 heridos

Durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre, una muy fuerte explosión se registró en calles de la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México (CDMX). Una pipa repleta de gas LP estalló cerca del Puente de la Concordia, en los límites de Santa Martha Acatitla y Los Reyes la Paz, en el Estado de México (Edomex).

La explosión alertó a todos los vecinos y los primeros reportes de víctimas es de 57 lesionados, 19 de ellos con quemaduras gravedad; cinco de ellos tuvieron que ser trasladados vía aérea. Al momento no se reportan personas fallecidas.

A través de redes sociales se han difundido imágenes del desastre ocasionado en la zona y algunas personas con quemaduras, por lo que se trasladó un importante equipo de emergencia al lugar para sofocar las llamas, al cabo de dos horas.

De acuerdo con las primeras imágenes, la explosión alcanzó también dos automóviles particulares, uno de ellos se vio totalmente calcinado por las llamas. También un camión de carga fue visto con la cabina incendiada. No se descarta que haya más unidades móviles afectadas por el estallido.

Cierran vialidades en CDMX y Edomex por explosión de pipa de gas

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó el cierre de completo de Carretera Ciudad de México-Texcoco, Ampliación Los Reyes, derivado de la explosión de la pipa de gas en los límites de Iztapalapa y Los Reyes. Unidades de emergencia se encuentran en el lugar laborando.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmó el apoyo mediante el equipo de Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajan para sofocar las llamas, así como unidades médicas “derivado del incendio de una pipa y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza”, señalaron en una tarjeta informativa.

A través de tomas aéreas captadas por la SSC CDMX se puede ver el cierre total de las inmediaciones en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza. Exhortan a los ciudadanos a evitar la zona; hay un importante traslado de unidades de emergencia.

Cierran el Metro CDMX, Metrobús, Trolebús y Cablebús por explosión

Cierran estación Santa Marta de la Línea A del Metro CDMX por incendio de pipa en el Puente de la Concordia. El servicio de Cablebús de la Línea 2 también presenta afectaciones y opera con servicio provisional; mientras que todo el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México se encuentran detenidos.

A través de su cuenta oficial, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó el envío de equipos de emergencia a la zona y a los titulares de la SSC CDMX, Pablo Vázquez, y de Protección Civil, Myriam Urzúa, para que “supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera”.

