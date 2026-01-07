Golpe al Cártel de Sinaloa en España: Traficaban droga ¡en mármol!

En España, las autoridades desmantelaron una rama del Cártel de Sinaloa , que se dedicaba a introducir drogas en Europa por un peculiar método: esconder los enervantes en piedras de mármol y estatuas.

El operativo, llamado “Operación Saga”, fue realizado por elementos de la Policía Nacional española, en colaboración con la Oficina de Administración de Drogas (DEA) de Estados Unidos, en la cual detuvieron a nueve personas por los cargos de tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero.

Operación Saga: cae célula del Cártel de Sinaloa que enviaba droga en mármol a España

La red operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante como el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en Europa .

La investigación comenzó en 2023 y para mayo de 2024, la primera fase de la Operación Saga logró decomisar mil 800 kilos de metanfetamina, el segundo mayor decomiso de esta droga en Europa. Tras ese golpe, la organización intentó reestructurarse con envíos desde México.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

De México a Finlandia: el búnker y las rutas globales de la metanfetamina

En julio de 2024, las autoridades detectaron 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura, con destino a Tenerife. Los agentes arrestaron de inmediato al receptor, quien era un narcotraficante histórico de la isla. Paralelamente, interceptaron 38 kilos de marihuana enviados a Finlandia y con la colaboración con la Aduana de dicho país permitió detener al receptor que viajaba exclusivamente por el cargamento

Los investigadores localizaron a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un departamento en Madrid, quien recibía 2 mil 500 euros mensuales a cambio de su silencio, ya que participó en ingresar y almacenar los mil 800 kilos decomisados en Alicante en la primera fase de la operación.

Piedras preciosas de la muerte: así escondían 1,800 kilos de droga en estatuas

Las investigaciones llevaron a dos detenciones relevantes: la primera, el empresario dueño de una compañía de mármol que introduce metanfetamina oculta en piedras que son exportadas a España desde México. En el registro de una de sus naves industriales, descubrieron cerca de 3 millones de euros escondidos en un búnker bajo el suelo.

También detuvieron al líder de los narcotransportistas, quien coordina rutas entre Dubái, México y Europa. Con cateos en siete domicilios en total: dos en Valencia, tres en Alicante, uno en Málaga y uno más Madrid, donde decomisaron siete relojes de lujo, siete teléfonos celulares, dispositivos de geolocalización y balas. Tres detenidos ya fueron ingresados a prisión