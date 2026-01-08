Después de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos subió la recompensa por Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, con el fin de conseguir información que lleve a su captura.

El Departamento de Estado aseguró que quien ofrezca información sobre Cabello Rondón podrá ser acreedor a 25 millones de dólares, una cifra superior a los 10 millones ofrecidos anteriormente por la misma dependencia.

La recompensa por Diosdado Cabello era de 10 millones de dólares anteriormente.|Departamento de Estado.

Al nivel de Bin Laden: EU ofrece 25 millones por Diosdado Cabello

Cabe recordar que esta cifra es idéntica a la ofrecida por las autoridades estadounidenses por información que llevara a la captura de Osama Bin Laden , líder de la organización terrorista Al-Qaeda, responsable de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Narcoterrorismo y armas: los graves cargos contra el ministro del Interior de Venezuela

El Departamento de Estado señala a Diosdado Cabello de participar en un esquema de corrupción y conspiración narcoterrorista entre el Cártel de los Soles , una organización conformada por altos funcionarios de Venezuela, y cooperar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cabello se coordinaba con el grupo terrorista colombiano para transportar y distribuir envíos de cocaína, proveer armas a las FARC, como armas de uso militar, municiones, lanzamisiles y explosivos.

Desde marzo de 2020, el ministro del Interior de Venezuela tiene una acusación en el Distrito Sur de Nueva York por cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y cargos sobre posesión de armas de fuego.

¿Quién es Diosdado Cabello? el exvicepresidente y estratega del Chavismo

Diosdado Cabello nació el 15 de abril de 1963 en El Furial, estado Monagas, en Venezuela. Tiene 62 años de edad. Es uno de los últimos funcionarios que formó parte del régimen de Hugo Chávez e incluso participó en el intento de golpe de Estado que dio Chávez Frías en 1992.

Cabello formó parte del movimiento político de Chávez y hasta fue su vicepresidente. En un breve y fallido golpe de Estado en 2002, Diosdado fue presidente por unas horas para que Hugo Chávez pudiera volver a ejercer el cargo.

Desde 2024, tras unas elecciones fraudulentas en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador, fue nombrado ministro del Interior, que realmente rige el aparato interno de represión de Venezuela .

Activistas lo acusan de encabezar una campaña de represión, especialmente a finales de 2025, en al que hicieron secuestros y persecuciones contra opositores al régimen.

