De centro comercial a centro de torturas de Venezuela: Esto es El Helicoide

Lo que estaba diseñado para ser un lujoso centro comercial en Caracas, Venezuela, pasó a ser un centro penitenciario y de represión contra presos políticos al servicio de la dictadura del país sudamericano. Se trata de El Helicoide, una fastuosa construcción ideada en la década de 1950.

El Helicoide: de lujoso centro comercial a símbolo de la represión en Venezuela

Este inmueble cuenta con 60 mil metros cuadrados de construcción en un cerro rocoso. El arquitecto venezolano Jorge Romero Gutiérrez lo diseñó contemplando un helipuerto, un hotel, un domo en la parte superior e instalaciones para recibir 300 tiendas y elevadores fabricados en Viena para recorrer siete pisos. Recibe su nombre por su estructura helicoidal, es decir, con forma de dos hélices entrelazadas.

La captura de Nicolás Maduro podría interpretarse como el fin inmediato de la pesadilla. Pero no. A pesar de la conmoción política, las cifras son tercas y dolorosas: los reportes de finales de 2025 indican que 863 presos políticos siguen tras las rejas de El Helicoide, y hasta… pic.twitter.com/HOJTwNTO4V — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) January 5, 2026

No obstante, El Helicoide, como centro comercial, jamás abrió sus puertas debido a la falta de financiamiento, por lo cual su construcción, realizada entre 1956 y 1961, quedó detenida y la obra negra quedó abandonada.

En un inicio, sus muros fueron refugio para damnificados, centro cultural y hasta oficinas para un ministerio, pero todos esos intentos por ocuparlo fracasaron. No fue hasta 1985 que la policía de inteligencia venezolana comenzó a rentar el edificio.

Desde 2014, el edificio es utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y como centro penitenciario.

Informes de tortura: los testimonios dentro del Helicoide

Diversos presos políticos han narrado las torturas físicas y psicológicas a las que han sido sometidos. Personas cubiertas en sangre, amarrados, otros inconscientes, hacinados en pequeñas habitaciones llenas de cámaras y micrófonos.

La organización no gubernamental Foro Penal asegura que más de 3 mil personas fueron detenidas en las protestas de 2014, cuando ocurrieron protestas masivas contra el dictador Nicolás Maduro.

Otras instituciones como la Organización de las Naciones Unidas resalta que, tanto El Helicoide , como las instalaciones de Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, son usadas para albergar a presos incomunicados, sin que tengan acceso a visitas de abogados ni a familiares.

Liberación masiva: dictadura de Venezuela anuncia salida de presos políticos

Tras el anuncio de Donald Trump, realizado el 6 de enero de 2026 , sobre el cierre de un centro de torturas en el centro de Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela exigió información oficial y pública sobre lo que pasa en dicho centro.

🚨URGENTE | Exigimos información y transparencia sobre la situación de los presos políticos en El Helicoide, Venezuela



Ante las informaciones que circulan en redes sociales sobre presuntos eventos en El Helicoide, exigimos información oficial y pública que permita esclarecer lo… pic.twitter.com/qChpaWC28U — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 7, 2026

Hoy 8 de enero de 2026 , el gobierno de Venezuela anunció la liberación de “una cantidad importante” de presos políticos, sin precisar un número, nombres ni de qué centros penitenciarios saldrán.