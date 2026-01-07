Berlín se recupera tras “ataque terrorista” que causó apagón histórico

La electricidad regresó al suroeste de Berlín en Alemania este miércoles 7 de enero de 2026, tras un sospechoso ataque incendiario contra una subestación eléctrica que causó un apagón , atribuido a un ataque terrorista de activistas de izquierda.

El incidente sucedió el 3 de enero de 2026, provocó el apagón más prolongado en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial y afectó a decenas de miles de hogares.

Vivir en heladas y sin energía: los testimonios de los 100 mil berlineses afectados

Un incendio intencional destruyó un conducto de cables sobre un canal la madrugada del sábado 3 de enero. Este acto dejó sin suministro eléctrico a unas 45 mil viviendas y más de 2 mil empresas en los distritos suroeste de la ciudad. Las bajas temperaturas del invierno agravaron la crisis: los residentes enfrentaron cortes en conexiones de telefonía celular, calefacción y trenes.

El grupo activista de extrema izquierda Volcano se reivindicó como autor de este apagón en Berlín. Ya en 2024 se había atribuido el ataque a una instalación eléctrica cerca de la fábrica de Tesla fuera de la capital alemana.

Incluso el ejército alemán intervino para apoyar a los afectados, mientras equipos trabajaban en la reposición de cables y soluciones alternativas. La restauración del servicio inició a las 11:00 horas de hoy miércoles 7 de enero, tiempo local, 4:00 horas, tiempo del centro de México.

Habitante de Berlín sobrevive tres días en refugio: "En casa hace 12 grados sin velas"

Wolfgang Ratajcak, un residente de Berlín que pasó tres días en un refugio, describió la dureza del apagón.

Entre risas, relató su rutina, que consistía en desayunar, bañarse, tomar té y cargar la batería de su teléfono celular. “Eso es muy importante porque en casa hace 12 grados Celsius sin velas. Mi esposa cuida la casa y enciende 14 velas para que los gatos no se congelen y la temperatura no baje mucho. Pero es duro dormir con frío”, mencionó a la agencia de noticias Reuters.

“Es terrorismo”: Alcalde de Berlín denuncia ataque del grupo de extrema izquierda Volcano

En una conferencia de prensa, el alcalde de Berlín , Kai Wegner, calificó el suceso como un acto grave. “El hecho de que la Fiscalía Federal haya tomado el caso (...) subraya de qué se trata: no un simple ataque incendiario menor, no sabotaje, sino un ataque terrorista de una organización extremista de izquierda con consecuencias masivas para el suministro de muchos berlineses, casi 100 mil”, afirmó.

