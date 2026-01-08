¿Por qué corren? FIA capta en VIDEO a presuntos policías extorsionadores en Naucalpan, Edomex

Un conductor de una camioneta alertó que presuntos policías lo intentaban extorsionar por no contar con, supuestamente, los documentos para circular en Periférico Norte, a la altura de Primero de Mayo, en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

No obstante, cuando Fuerza Informativa Azteca (FIA) trató de cuestionar el actuar de los oficiales de tránsito del municipio, éstos emprendieron la huida, sin decir palabra alguna.

VIDEO: Así huye policía "mordelón" en Naucalpan

El vehículo de la víctima tenía placas del extranjero y un permiso especial para circular en México, pero los oficiales le indicaron que no podía circular este día, por lo cual le levantaría una infracción y llevaría su auto al corralón. Para evitar ello, el supuesto agente pidió un soborno de 5 mil 200 pesos. No obstante, el conductor pidió auxilio a FIA al notar esta situación.

Sin embargo, al acercarse al agente para cuestionar la razón para hablar con el conductor, el oficial con casco de motociclista color blanco y franjas verde fluorescente, sólo aceleró el paso y se acercó a una calle, donde otros agentes en motocicleta también emprendieron la huida.

¿Qué dice la policía de Naucalpan?

Dos supervisores de la Policía de Naucalpan aseguraron que ya tomaron conocimiento del hecho e identificaron al oficial involucrado. Añadieron que van a investigar lo que sucedió y emitirán las sanciones correspondientes, en su caso, como la baja definitiva o el cambio de funciones.

¿Hay multas en Naucalpan?

Después de una suspensión en la aplicación de multas de tránsito que duró 11 meses, desde diciembre de 2025 comenzaron de nuevo las infracciones a los automovilistas infractores en Naucalpan.

Cabe recordar que la medida de suspender las multas de tránsito ocurrió en enero de 2025 debido a denuncias de corrupción y extorsiones a automovilistas.

En caso de ser multado, los agentes de tránsito del municipio deberán usar un dispositivo electrónico de cobro. Además, sólo las mujeres oficiales estarán autorizadas a levantar la boleta de infracción.

