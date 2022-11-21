Chalecos antibalas para niños fabricados por mujeres en Ucrania

Mujeres de Ucrania en Kiev están fabricando chalecos antibalas para niños destinados a ser utilizados durante una evacuación de emergencia.

Los chalecos antibalas para niños serán utilizados en lugares peligrosos, donde hay hostilidades.

Cientos de niños muertos y heridos en Ucrania

Al menos 238 niños murieron y 433 más resultaron heridos en ataques rusos desde el 24 de febrero, cuando Rusia inició su guerra en Ucrania.

Según estimaciones de la ONU, al menos 3,942 civiles han muerto y 4,591 han resultado heridos hasta ahora en la guerra en curso. Se cree que el número real es mucho mayor.

Millones de desplazados

Más de 6.6 millones de personas han huido a otros países, mientras que más de 7.7 millones han sido desplazados internamente, según la agencia de refugiados de la ONU.

Volodímir Zelenski pide más ayuda a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dirigido este lunes un mensaje a los países de la OTAN reclamando más ayuda militar y económica, a la vez que ha pedido a sus parlamentos que declaren a Rusia "país terrorista".

Zelenski se ha dirigido a través de videoconferencia a los miembros de la Alianza Atlántica con una intervención ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que se reúne en Madrid, donde están representados parlamentarios de los 30 países aliados y otro centenar de representantes de otros países socios.

El presidente ucraniano ha agradecido las palabras y gestos de apoyo a Ucrania que se han sucedido durante toda la Asamblea y ha reivindicado que este apoyo se mantenga. "Para conseguir la paz debemos mantener el principio común, estar en contra de Rusia, de esta política de genocidio que está llevando a cabo", ha sostenido.

Ucrania descubre cuatro sitios de tortura

La fiscalía ucraniana afirmó este lunes haber descubierto cuatro "sitios de tortura" utilizados por los rusos mientras ocuparon Jersón, una ciudad del sur de Ucrania que las fuerzas de Kiev retomaron el 11 de noviembre.

"En Jersón, los fiscales continúan determinando los crímenes de Rusia", indicó la fiscalía ucraniana en Telegram, afirmando que los funcionarios hallaron "sitios de tortura" en "cuatro edificios".

Entre esos cuatro edificios visitados por los investigadores, hay "centros de detención provisionales" de antes de la guerra, "donde, durante la toma de la ciudad, los ocupantes detuvieron ilegalmente a personas y las torturaron brutalmente".

