Guía vial en Guadalupe: Rutas alternas y cierres por trabajos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Monterrey

Las obras de infraestructura y logística ordenadas por el comité organizador de la FIFA entraron en una etapa intensiva en el municipio de Guadalupe, específicamente en los alrededores del Estadio Monterrey. La presencia de equipo especializado obligó a las autoridades de tránsito a realizar cierres alrededor de la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los puntos exactos donde serán los cierres

Las restricciones a la circulación vial se concentran de manera específica en los accesos que conducen al circuito interior del recinto deportivo.

El despliegue de los señalamientos afecta directamente los flujos vehiculares que conectan con la avenida Pablo Livas y la avenida Las Torres, impidiendo el ingreso de automóviles particulares a las inmediaciones de los estacionamientos del estadio.

Las alternativas viales para los automovilistas

Para mitigar el impacto vehicular y evitar nudos viales en las horas de mayor afluencia, la corporación de tránsito de Guadalupe habilitó rutas alternas para salir.

Se recomienda a los conductores modificar sus trayectos habituales y utilizar como vías alternas la avenida Tolteca o la avenida Las Américas, lo que permitirá rodear la zona de obras sin registrar retrasos mayores.

Restricciones y rutas de desvío para peatones

El plan de seguridad de la FIFA incluyó también modificaciones para las personas que se desplazan a pie. El puente peatonal que conecta directamente la avenida Exposición con la estructura del estadio quedó clausurado al público en general, permitiéndose únicamente el paso a personal técnico acreditado.

Los ciudadanos que usaban este camino deberán caminar ahora sobre la avenida Las Torres hasta la avenida La Quinta para poder incorporarse a Pablo Livas.

🚧 Anuncia Guadalupe modificaciones viales alrededor del estadio de cara al gran torneo de este verano en #NuevoLeón.https://t.co/WqIxKqI8Ze — INFO7MTY (@info7mty) May 20, 2026

Maquinaria pesada laborando cerca del Estadio Monterrey

La justificación de los cierres responde a la presencia de trabajadores y camiones de carga que realizan las adecuaciones finales a la cancha, gradas y accesos generales solicitados para los encuentros internacionales.

Las autoridades municipales recalcaron que mantener libre de tránsito civil el circuito es indispensable para prevenir accidentes con los operadores de los vehículos pesados.

La fecha en que se liberará la circulación

Los conductores y vecinos del sector oriente del área metropolitana deberán tomar en cuenta que estas modificaciones no serán de unos cuantos días.

La dirección de vialidad confirmó que el operativo de desvíos y las vallas de seguridad permanecerán fijas hasta el lunes 29 de junio, fecha en la que concluirá el último partido programado para disputarse en la sede de Nuevo León.