¿Ley Seca por la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Revelan qué estado aplicará la medida y la fecha exacta

Mientras millones de aficionados ya comienzan a hablar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en Coahuila el tema que encendió las conversaciones fue otro: la famosa Ley Seca. Y aunque la medida no tiene relación directa con el torneo internacional, en redes sociales muchos ya comenzaron a bromear con que “el Mundial llegó antes de tiempo”.

La realidad es que el Gobierno del Estado confirmó la suspensión temporal de venta y consumo de bebidas alcohólicas por motivo de la jornada electoral para renovar el Congreso local. La disposición aplicará en todo el territorio coahuilense durante el primer fin de semana de junio.

¿Cuándo inicia la Ley Seca en Coahuila?

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno estatal, la restricción arrancará oficialmente a las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026.

Esto significa que durante prácticamente todo el fin de semana no se podrán vender bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados, incluyendo restaurantes, bares, cantinas, depósitos, supermercados y tiendas de conveniencia.

La medida busca garantizar que la jornada electoral transcurra en un ambiente de tranquilidad, orden y seguridad pública.

¿Qué lugares tendrán prohibida la venta y consumo de alcohol?

La disposición no solo afectará a negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. También contempla restricciones en reuniones y eventos sociales abiertos al público.

Entre los espacios donde no podrá haber consumo de alcohol destacan:



Bodas

Fiestas de XV años

Bailes populares

Jardines y palapas

Salones de eventos

Reuniones masivas abiertas al público

Las autoridades señalaron que cualquier evento donde exista venta o consumo de bebidas embriagantes deberá acatar las medidas establecidas durante el periodo señalado.

¿Habrá sanciones por no respetar la Ley Seca?

El Gobierno de Coahuila advirtió que quienes incumplan con la disposición podrían enfrentar sanciones administrativas, clausuras e incluso otros procedimientos contemplados por la ley estatal.

Por ello, la Secretaría de Gobierno hizo un llamado tanto a comerciantes como a organizadores de eventos para respetar las restricciones y evitar problemas durante el fin de semana electoral.

¿Por qué muchos relacionan la medida con la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Aunque la Ley Seca fue anunciada exclusivamente por las elecciones locales, el contexto no pasó desapercibido entre los aficionados al futbol y es que México ya vive el ambiente previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento que promete fiestas, reuniones y consumo masivo durante los partidos.

Por eso, para muchos usuarios en redes sociales, escuchar “restricciones” y “prohibición de alcohol” en pleno año mundialista fue suficiente para imaginar escenarios dignos de debate futbolero.