Encuentran cuerpo en Tlaxcala, Puebla; Fiscalía analizará si pertenece a Blanca Adriana, mujer desaparecida en clínica de Zavaleta

El cuerpo de una mujer fue localizado en territorio del municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia y del Servicio Médico Forense (SEMEFO). La Fiscalía estaría indagando si este pertenece a la mujer de 37 años, Blanca Adriana, desaparecida en una clínica de Zavaleta tras realizarse un procedimiento estético.

La Fiscalía General del Estado informó que brindará el traslado y acompañamiento a los familiares de Blanca Adriana Vázquez Montiel hacia el SEMEFO del municipio de Apizaco, Tlaxcala.

El objetivo es realizar los procedimientos correspondientes para determinar si el cuerpo sin vida de una mujer, hallado recientemente en el municipio de Atltzayanca, corresponde al de la desaparecida.

¿El cuerpo hallado es de Blanca Adriana?

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, el cuerpo hallado coincide con algunos rasgos específicos de Blanca Adriana como características físicas, vestimenta y un tatuaje en particular.

Independientemente de las coincidencias, la familia de la víctima tendrá que identificar a la víctima.

¿Cuánto tiempo lleva desaparecida Blanca Adriana?

Blanca Adriana desapareció el pasado lunes 18 de mayo de 2026 tras acudir a un establecimiento llamado Detox Zavaleta, situado en la colonia Santa Cruz Buenavista.

Desde ese momento, sus dos hijos y demás familiares perdieron toda comunicación con ella, iniciando brigadas de búsqueda ciudadana y exigiendo la intervención urgente de las autoridades ante las extrañas circunstancias del caso.

Clínica a la que asisitió Blanca Adriana era una farsa

De acuerdo a las últimas indagatorias, hay diversas irregularidades en la clínica donde Blanca Adriana se iba a realizar el tratamiento estético pues, además de que el inmueble era rentado como casa habitación, la supuesta doctora, Diana Alejandra "P", que se encargaba de los procedimientos, no aparece en el Registro Nacional de Profesiones, es decir, no cuenta con una cédula profesional.

Los datos que se tienen hasta ahora es que la víctima llegó al lugar acompañada de su esposo, Florencio Ramos, ingresando por el estacionamiento hasta el tercer piso del edificio.

Minutos después de que la encargada aceptara realizar el procedimiento, la supuesta doctora le dijo a Florencio que era urgente comprar una faja especial en una plaza comercial; cuando el esposo regresó con el objeto, el consultorio ya estaba vacío, cerrado y con las luces apagadas.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de Puebla informó que fue localizado en Atltzayanca, Tlaxcala, un cuerpo con características coincidentes a Blanca Adriana.



La identificación oficial deberá ser confirmada por sus familiares.https://t.co/Vz7jRDpqF4 pic.twitter.com/xhtk2kweY1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Clausuran el clínica detox por anomalías sanitarias

El local donde operaba el negocio estético ya fue asegurado y clausurado por las autoridades competentes, luego de confirmarse que no contaba con los permisos de funcionamiento correspondientes de la Cofepris.

Mientras las cuentas de redes sociales del establecimiento fueron dadas de baja, el personal de investigación rastrea las propiedades de la presunta especialista para dar con su paradero y determinar qué ocurrió.