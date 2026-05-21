Cronología de la desaparición de Blanca Adriana: de una cirugía estética en Puebla al hallazgo sin vida

Después de días de angustia para la familia de Blanca Adriana Vázquez, la Fiscalía de Puebla confirmó que el cuerpo hallado en Tlaxcala corresponde a la mujer que acudió a una valoración médica a Detox clínica en Puebla.

La mujer de 37 años desapareció el pasado 18 de mayo, luego de que la doctora la convenciera a realizarse el procedimiento estético. A partir de ahí, comenzó un calvario para la familia que nunca más volvió a saber de ella.

Cronología de la desaparición de Blanca Adriana en Puebla

Las investigaciones arrojan que Blanca Adriana acudió a la clínica ubicada en Calzada Zavaleta 2511, alrededor de las 4:00 de la tarde del 18 de mayo.

El lugar que presumía operaciones como liposucciones express no invasivas se encontraba en el tercer piso de un edificio, a cargo de la doctora Diana Alejandra Palafox Romero, quien no cuenta con datos en el Registro Nacional de Profesionistas.

Ese mismo lunes, personal de la clínica la convenció de someterse al procedimiento, pero alrededor de las 18:00 horas, la supuesta doctora le pidió salir a comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos para poder continuar con el procedimiento.

El hombre salió del lugar y cuando regresó, entre 30 minutos y una hora después, encontró la clínica cerrada y sin rastro de Blanca Adriana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que en Atltzayanca, Tlaxcala, fue localizado el cuerpo de una mujer con características coincidentes a Blanca Adriana N.; la identificación oficial deberá ser realizada por sus familiares conforme a protocolo. #FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/7sFcLYEREW — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 21, 2026

Cámaras captaron cómo sacaron a Blanca Adriana

Ese mismo día se emitió una ficha del Protocolo Alba para localizar a la mujer. A la par, la revisión de cámaras de seguridad del lugar permitió ver cómo tres personas sacaban cargando un bulto.

Presuntamente era Blanca Adriana, a quien la sacaron inconsciente de la clínica para subirla a un automóvil Mini Cooper rojo. Entre las personas identificadas aparecen Diana Alejandra Palafox, su hijo y una asistente de la clínica, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Fiscalía localizó el cuerpo de Blanca Adriana en Tlaxcala

20 de mayo: La titular de la Fiscalía General del Estado informó que el Mini Cooper en el que se llevaron a Blanca Adriana fue localizado en Cholula, Puebla, asegurando que las investigaciones seguían en curso.

21 de mayo: autoridades confirmaron que fue localizado un cuerpo en Altzayanca, Tlaxcala, con características similares a las de Blanca Adriana, pero sería la familia quien tendría que identificarla.

Pero horas más tarde, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirmó en entrevista con el periódico local Síntesis que la identificación fue posible gracias a la vestimenta y un tatuaje que la víctima tenía en la nuca.