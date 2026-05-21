¿Cómo dar de baja las placas de un auto en Edomex desde el celular?

El proceso de control vehicular en el Estado de México se ha digitalizado para permitir que los usuarios realicen sus trámites pendientes desde cualquier dispositivo móvil. Aquí te detallamos cómo dar de baja tus placas del Edomex y liberar tu auto de responsabilidades fiscales.

Qué necesitas para dar de baja placas en Edomex

Para iniciar la solicitud en línea, debes tener listos y digitalizados los siguientes documentos: identificación oficial vigente, CURP y la factura de origen que demuestre la propiedad del auto. También es indispensable contar con las dos láminas físicas (delantera y trasera) o, si el motivo es por pérdida, el acta respectiva por robo o extravío.

Si el movimiento es por venta, añade el contrato de compraventa y la carta responsiva para deslindarte de problemas futuros.

Cómo hacer el trámite desde el celular

Entra desde el navegador de tu teléfono al Portal de Servicios al Contribuyente . Una vez dentro, ve al apartado de "Control Vehicular", elige "Trámites Electrónicos" y selecciona "Baja de Vehículo". Llena el formulario con tus datos y sube las fotografías o capturas de tus documentos.

Es muy importante que las imágenes sean completamente claras y legibles, ya que cualquier borrosidad provocará que el sistema rechace tu solicitud en automático.

Cuánto cuesta la baja vehicular

Los costos varían según el tipo de transporte y las tarifas oficiales de este año establecen los siguientes montos:



Auto particular y antiguo: $722.00

$722.00 Motocicleta: $597.00

$597.00 Carga comercial: $1,012.00

$1,012.00 Remolque: $966.00

$966.00 Autobús: $1,374.00

Cabe destacar que los vehículos eléctricos y aquellos adaptados para personas con discapacidad reciben un descuento directo del 50% en el cobro final.

Qué pasa si no das de baja las placas

Mantener las placas vigentes a tu nombre de un auto que ya no posees te convierte en el responsable legal de todo lo que ocurra con esa unidad. Esto significa que las multas de tránsito, los recargos por adeudos de tenencia y los refrendos se seguirán sumando a tu historial financiero.

Además, si el vehículo llega a estar involucrado en un percance vial o en un hecho ilícito, las autoridades acudirán directamente a ti por ser el propietario registrado.

En qué casos debes realizar el trámite

Esta gestión es obligatoria en situaciones muy específicas: cuando vendes el carro a un tercero, cuando decides cambiar tu domicilio a otra entidad federativa o si el automóvil es declarado pérdida total por una aseguradora.

También se ejecuta tras sufrir el robo de la unidad o de las propias láminas, sirviendo como una protección legal inmediata para el dueño original ante las oficinas recaudadoras del estado.