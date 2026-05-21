¡Se preparan para salir a las calles! Campesinos preparan nuevos bloqueos en regiones clave de México; lista de estados afectados

Miles de campesinos del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), productores de maíz y transportistas amenazaron con nuevo bloqueos en distintas regiones de México para el mes de junio 2026, pero ¿cuándo será y que estados serán afectados por las protestas?

¿Cuándo serán los bloqueos de campesinos en México 2026?

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano confirmó que los bloqueos de campesinos, productores de maíz y transportistas se realizará el próximo viernes 5 de junio 2026.

Los bloqueos pretenden afectar algunas regiones de México, por lo que se pide a los ciudadanos mantenerse informados sobre las posibles afectaciones viales que podrían provocar las manifestaciones y protestas.

Estados afectados por los bloqueos de campesinos en México para junio 2026

El bloqueo de campesinos, productores de maíz y transportistas planean manifestarse en puntos estratégicos correspondientes a las sedes del Mundial 2026, pues las protestas se realizarán unos días antes del comienzo de este evento deportivo, pero ¿cuáles serán las regiones afectadas?



Ciudad de México ( CDMX )

( ) Guadalajara

Monterrey

Hasta el momento, los campesinos no han dado más detalles sobre si habrá bloqueos en carreteras de México o alguna megamarcha en calles de la CDMX; sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a indicaciones.

La amenaza de este nuevo bloqueo llegan un día después de la megamarcha de agricultores que paralizó las calles de la Ciudad de México, afectando la movilidad en la zona.

¿Qué exigen los campesinos y productores de maíz?

Los campesinos y productores de maíz aseguran que el sector agrícola ha llegado a un punto crítico, asegurando que sin ellos, México no se mueve, por lo que exigen mejores precios.

El bloqueo coincide con los esfuerzos del gobierno federal para alcanzar acuerdos con los productores, comercializadores e industriales del maíz, con el objetivo de ordenas el mercado del grano y contener el aumento en productos básicos de la tortilla.

"Aquí tenemos que resolver la causa, para eliminar los problemas", aseguraron los campesinos a través de un mitin transmitido en redes sociales.