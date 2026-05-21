“¡Yo sí tengo prisa!”: Diputada de Morena desata indignación tras presento choque y fuga en Veracruz VIDEO

Una nueva polémica sacude a la política en Veracruz, esto después de que la diputada federal electa de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, se volvió tendencia en redes sociales luego de que circularan videos y testimonios que la señalan por presuntamente estar involucrada en un choque contra un repartidor y abandonar el lugar del incidente.

La frase “¡Yo sí tengo prisa!”, que pronunció instantes después del percance, detonó una ola de críticas, además de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la actitud de la legisladora. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de autoridades de tránsito que confirme responsabilidades legales sobre el caso; sin embargo, la controversia ya escaló al debate público debido a la difusión del video y las acusaciones en redes sociales.

¡Qué poca vergüenza! 😡🙄 "¡YO SÍ TENGO PRISA!". Así respondió la diputada de Morena (@PartidoMorenaMx), Ana Miriam Ferráez (@anamferraez), tras chocar con su camioneta de lujo a un repartidor en Veracruz. En lugar de hacerse responsable, huyó del lugar dejando al trabajador con… pic.twitter.com/pXpmw50LRQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

¿Qué pasó en el presunto choque de la Diputada Ferráez Centeno?

De acuerdo con publicaciones compartidas en redes sociales y versiones difundidas por los usuarios, el incidente habría ocurrido en Xalapa, Veracruz, donde la camioneta en la que viajaba la legisladora presuntamente impactó a un repartidor mientras la conductora de “echaba de reversa” en contra del sentido.

Los señalamientos indican que, tras el choque, la diputada habría decidido retirarse del sitio sin esperar el deslinde de responsabilidades, y después de un intercambio verbal con los involucrados.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente el estado del repartidor ni se conocen detalles oficiales acerca de posibles daños materiales o lesiones derivadas del incidente. Cabe señalar que en el video, la legisladora asegura tener el teléfono de uno de los involucrados, ya que según ella, no se niega a pagar.

¿Quién es Ana Miriam Ferráez?

Ana Miriam Ferráez Centeno es una política vinculada a Morena y ha ocupado cargos legislativos en Veracruz. En procesos electorales recientes participó como candidata a diputación federal por Xalapa.

La legisladora ha estado anteriormente en el centro de debates políticos y mediáticos en la entidad debido a distintas controversias públicas relacionadas con su actividad política.

Redes sociales reaccionan con indignación tras choque de diputada contra repartidor

El caso rápidamente generó miles de reacciones en plataformas como “X”, Facebook y TikTok. Muchos usuarios criticaron el aparente contraste entre el discurso político de cercanía con la ciudadanía y la actitud mostrada en el video viral. Otros exigieron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen si existió alguna responsabilidad administrativa o legal.

Especialistas en comunicación política señalan que este tipo de episodios suelen tener un fuerte impacto en la percepción pública, especialmente cuando involucran figuras públicas y trabajadores afectados. Por ahora, la polémica sigue creciendo mientras usuarios exigen claridad sobre lo ocurrido. La pregunta que queda sobre la mesa es: ¿las figuras públicas deben enfrentar consecuencias más severas cuando protagonizan este tipo de incidentes?

