“¡Tírate, amor!”: el grito de una madre en plena balacera en una cancha de futbol en Culiacán

Se reportó una fuerte balacera cerca de una cancha de futbol en la colonia Plutarco Elías Calles, en el sector Barrancos, al sur poniente de Culiacán, Sinaloa.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que una madre, completamente angustiada, le grita a su hijo: “¡Tírate, amor!”, mientras se escuchan detonaciones de arma de fuego muy cerca del lugar.

Las imágenes muestran cómo niños, padres de familia y asistentes se tiran al suelo para intentar protegerse de las balas.

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó el ataque ni si hay personas heridas o fallecidas tras los hechos.

Video de la balacera en Culiacán genera indignación y preocupación

El video rápidamente se volvió viral debido al nivel de violencia que se vive en distintas zonas de Culiacán. Usuarios en redes sociales expresaron preocupación porque menores de edad quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.

Muchos usuarios señalaron que la inseguridad en Sinaloa se ha vuelto parte de la vida cotidiana y criticaron que familias enteras ya tengan que reaccionar tirándose al piso para intentar sobrevivir.

La grabación también reavivó el debate sobre la violencia que afecta a espacios públicos y deportivos donde antes las familias convivían tranquilamente.

Rubén Rocha Moya sigue ausente mientras Sinaloa enfrenta violencia y crisis

En medio de la creciente inseguridad, también han aumentado las críticas contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien continúa sin aparecer públicamente tras los señalamientos hechos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

Mientras la violencia golpea a Culiacán y otras regiones del estado, ciudadanos cuestionan la falta de respuestas ante la crisis de seguridad y económica que enfrenta Sinaloa.

Mientras Morena protege a Rocha Moya con seguridad, los sinaloenses siguen abandonados a su propia suerte.



En una cancha en la colonia Plutarco Elías Calles, al sur de Culiacán, se registró una fuerte balacera.



Varias personas, entre ellas niños, tuvieron que tirarse al suelo.… pic.twitter.com/hnEDNJRKuV — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) May 21, 2026

Las cifras reflejan el panorama que vive la entidad. Tan solo en los primeros cuatro meses del año se han registrado 495 homicidios, 23 feminicidios, secuestros, 225 casos de abuso y acoso sexual, más de 5 mil 100 robos, 41 casos de extorsión y 142 casos relacionados con narcomenudeo, esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La balacera registrada en la cancha de futbol volvió a encender las alertas sobre la seguridad en espacios donde conviven menores y familias.

Aunque hasta el momento no existe información oficial sobre detenidos o víctimas, el episodio dejó imágenes que reflejan el clima de violencia que persiste en Culiacán.

El grito desesperado de una madre intentando salvar a su hijo se convirtió en símbolo del miedo que hoy viven muchas familias sinaloenses.

