VIDEO: Checo Pérez pudo morir decapitado en Silverstone, revela su papá

Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, reveló que el piloto mexicano pudo morir decapitado en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, que se realizó el fin de semana pasado.

El papá de Checo Pérez explicó que durante la tercera vuelta salió una de las dagas de fibra de carbono y le pegó de frente en el Halo, lo que pudo provocar una desgracia, si hubiera golpeado al piloto.

“Sale una de las dagas de fibra de carbono y le pega en la frente, en el Halo, si eso le pega en el casco o en el cuello, lo decapita", afirmó el papá de Checo Pérez durante una entrevista para un programa de radio.

Poco se ha hablado de este momento, pero @SChecoPerez se tragó literalmente el endplate derecho de @Charles_Leclerc antes de Copse.



El #halo también le salvó la vida a él de esa cuchilla de grandes dimensiones a casi 300 km/h. pic.twitter.com/w93kcOTZ3X — Diego Alonso (@DiegoAlonsoF1) July 5, 2022

Sancionan a Checo Pérez y saldrá 13 en el GP de Austria

Checo Pérez fue sancionado por rebasar los límites de la pista y saldrá en 13 para la carrera de sprint race del Gran Premio GP de Austria, donde en un principio el piloto mexicano calificó en cuarto lugar.

Las autoridades de la competencia indicaron que Checo Pérez rebasó los límites de pista en la Q2, por lo que decidieron castigar al tapatío borrando todos sus tiempos de la Q3, lo que repercutió en su tiempo de 1:05:404.

No fue el día que esperábamos, un castigo al final por exceder los límites de pista en la Q2 nos afectó muchísimo y tendremos que salir a buscar la remontada el día de mañana. Vamos a darlo todo que aún hay mucho en juego. #NeverGiveUp #AustrianGP pic.twitter.com/s5kZBjH40c — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 8, 2022

Sergio Checo Pérez abandonó la pista en la curva 7 en su última vuelta rápida de la Q2, lo que, de acuerdo con el reglamento, es una descalificación del tiempo. Sin embargo, como esto no fue señalado por la Dirección de Carrera antes de iniciar la Q3, se le permitió a Checo Pérez participar en la ronda que define a los 10 primeros lugares de la qualy.

“El video fue claro y no hay duda del incumplimiento que el equipo admitió”, informó la FIA en un comunicado oficial, donde anunció la sanción contra el piloto mexicano, complicándole el trabajo a Checo Perez, quien deberá tener una gran remontada en el GP de Austria.

El Gran Premio de Austria se correrá este domingo 10 de julio en punto de las 8:00 hrs, donde el piloto mexicano tendrá una dura prueba pero no es nada que no haya hecho antes, ya que en lo que va de la temporada en F1 ha demostrado tener las habilidades para sobrepasar este tipo de obstáculos.