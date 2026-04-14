Ataque brutal en Chiapas: emiten alerta por hombre que dejó grave a Ana Luisa en Cintalapa

Una mujer fue víctima de una brutal agresión por su propia pareja sentimental, en el municipio de Cintalapa, Chiapas. Las heridas provocaron que la joven de 28 años perdiera ambos brazos, mientras el sujeto continúa prófugo de la justicia.

La víctima, identificada como Ana Luisa, se encuentra hospitalizada en estado crítico, ya que también presentó lesiones en el cráneo a consecuencia del ataque con un machete.

Hombre atacó con un machete a su pareja en Cintalapa, Chiapas

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió la tarde del lunes 13 de abril, en la colonia Los Manguitos. Según testigos, tras una fuerte discusión de pareja, Pablo "N" agarró un machete, y sin importar que sus hijos estaban presentes, comenzó a golpear a Ana Luisa.

El brutal ataque dejó a la mujer con heridas graves, entre ellas, lesiones en el cráneo y la mutilación de ambas manos, que ocasiono que perdiera bastante sangre.

Tras el crimen, el agresor se dio a la fuga, y según testigos, habría contado con la ayuda de su familia para poder esconderse de la policía, por lo que hasta el momento se desconoce si logró salir del estado.

Estado de salud de Ana Luisa; sus hijos presenciaron el ataque

Ana Luisa fue auxiliada por elementos de Protección Civil, quienes la trasladaron al Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, en donde está en terapia intensiva.

Familiares de Ana confirmaron para Azteca Noticias que la joven madre se encuentra en estado crítico, pues las lesiones sufridas hicieron que perdiera mucha sangre.

"No es justo porque hubiera pensado en su esposa y sus hijos, tiene tres hijos y él no se puso a pensar en nada" narró la tía de Luisa, quien pide que el sujeto sea detenido.

De igual forma, confirmaron que la chica había sido víctima de violencia anteriormente y que incluso había presentado denuncias contra su agresor, pero el desgraciado nunca la dejó en paz.

Búsqueda del presunto agresor en el estado de Chiapas

Tras el ataque, el gobierno del estado inició un operativo para localizar a Pablo “N”, quien hasta el momento se encuentra prófugo. Su imagen ha sido difundida en redes sociales para intentar ubicarlo, ante el temor de que pueda salir del estado o incluso del país.

Las autoridades informaron que en caso de tener alguna información, se comuniquen directamente al 911, y que no intenten detenerlo, ya que es demasiado peligroso.

Se sabe que el sujeto huyó internándose a una zona boscosa y cauce del río, por lo que piden a los pobladores de Cintalapa extremar precauciones.

