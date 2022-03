“Regrésame a mi papi”; piden por migrantes desaparecidos en Chihuahua

Con pancartas, familiares de 13 migrantes desaparecidos en el mes de septiembre del 2021 en la frontera entre el municipio de Ojinaga, Chihuahua y Estados Unidos, se manifestaron al pie de la cruz de clavos, ubicada afuera del Palacio de Gobierno y exigieron su aparición con vida.

En las pancartas se leían leyendas como la de “Regrésame a mi papi por favor”, en las cuales se refleja una parte de la desesperación que concentran al no encontrar a sus seres queridos.

Rocío Martínez, esposa de uno de los migrantes desaparecidos relata:

“Ya son cinco meses que estamos, pues, desesperadas; somos madres, hijas, esposos, esposas y más que nada es el dolor, la incertidumbre, la angustia de no saber, más que nada es eso”.

La esposa de Benigno Alberto Álvarez Castro, migrante desaparecido, solicitó a las autoridades reforzar la búsqueda de su esposo y de los otros 12 desaparecidos, ya que el resultado de las investigaciones, dicen familiares, ha sido poco eficaz.

“No, pues que son nulos los resultados, o sea no hay nada en concreto hasta ahorita, no hay ninguna pista, nada que nos diga en donde estén, no nada más se ha hecho una y la verdad pues como dijo Gabino se necesita otro rastreo con helicóptero para que sea más minucioso es lo que estamos pidiendo ahorita que se nos apoye con eso”, insistió.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, señaló que continúan con la investigación y búsqueda de los migrantes desaparecidos en el municipio de Ojinaga, sin embargo, aún no hay noticias sobre su posible paradero.

¿Quiénes y de dónde son los migrantes desaparecidos?

Los representantes de las 13 familias de los migrantes exigen que se investigue el caso de sus familiares toda vez que son víctimas de desaparición forzada por parte de personas desconocidas.

Los familiares de José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22 y Daniel Villa Rascón se reunieron con autoridades del estado para externar sus exigencias y encontrar respuestas que lleven al paradero de sus familiares.

Además de las personas anteriores, todos originarias de Chihuahua, en el grupo también iban: Elías Girón Mateo, de 31 años originario del Estado de México, Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, de quienes su familia ha reservado la identidad por seguridad.