Chile en alerta por aumento en actividad del volcán Villarrica

En los últimos días el volcán Villarrica, en Chile, aumentó su actividad arrojando gas y lava que salió a la superficie, alertó el Servicio Nacional de Geología y Minería del país, por lo que se mantienen en alerta por una posible erupción.

Debido al aumento de actividad volcánica en Villarrica, las autoridades de Chile emitieron una alerta amarilla en las regiones vecinas. También declararon zona de riesgo 500 metros alrededor del cráter.

Las imágenes de un dron capturadas por un lugareño mostraron al volcán Villarrica arrojando gas desde su pico cubierto de nieve y un pequeño charco de lava en su interior.

El vulcanólogo del Observatorio Volcánico Sur Andino del Sernageomin, Carlos Cardona, dijo que en esta fase se esperan pequeñas explosiones de rocas y altas temperaturas alrededor del cráter.

Vulcanologia 🌋 Imagenes desde el volcan Villarrica Chile. pic.twitter.com/EtsokbWipj — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) November 27, 2022

El volcán Villarrica, ubicado cerca del popular centro turístico de Pucón, a unos 750 km al sur de la capital, Santiago, es uno de los más activos de América del Sur.

Chile, situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, tiene la segunda cadena de volcanes más grande del mundo después de Indonesia, incluidos alrededor de 500 que están potencialmente activos.

Volcán en Rusia también mantiene en alerta

El volcán Shiveluch, ubicado en Kamchatka, al oriente de Rusia, se está convirtiendo en una amenaza para el país, ya que en los últimos días se reportó extremadamente activo, alertando sobre una posible erupción.

El equipo que monitorea al volcán Shiveluch informó desde el pasado domingo que hay un crecimiento del domo de lava, una fuerte actividad de fumarolas, incandescencia del domo, explosiones y avalanchas calientes.

“Explosiones de ceniza de hasta 10-15 kilómetros (9.32 millas)podrían ocurrir en cualquier momento. La actividad en curso podría afectar a las aeronaves internacionales y de bajo vuelo”, advirtieron los expertos en Rusia.