¿Cuánto tarda en enfriarse la lava expulsada por un volcán?

Han pasado tres siglos desde que ocurrió una de las erupciones más espectaculares, la del volcán Timanfaya en las Islas Canarias, Españas, lo sorprendente es que el magma que lanzó aún no se enfría, por lo que los expertos se dieron a la tarea de investigar ¿Cuánta tarda en enfriarse la lava expulsada por un volcán?

Los científicos pasaron las últimas tres décadas realizando mediciones sobre los campos de Timanfaya y descubrieron que la lava que lanzó aún continúa enfriándose y se contrae más de medio centímetro al año.

De acuerdo con los expertos, tendrán que esperar varios siglos para que se enfríe, actualmente la temperatura supera los 280 grados, a tan solo seis metros de profundidad.

Montañas de Fuego 🔥 en Timanfaya 🌋 pic.twitter.com/Gb00lpQKYE — Sisters and the City (@SistersCity) April 29, 2018

El estudio reveló que el espesor de la lava era el doble o el triple del estimado, de unos 150 metros. En la última erupción de La Palma, el magma alcanzó los 60 metros de espesor.

¿Qué pasó en Timanfaya?

El 1 de septiembre de 1730 el volcán de Timanfaya entró en erupción, la cual duró seis años y arrasó con una cuarta parte de la isla Lanzarote en el archipiélago de las Islas Canarias.

Tras la erupción del volcán, decenas de habitantes se fueron del lugar, sin embargo, algunos más decidieron quedarse y formar parte de un acto insólito.

Los campos que fueron bañados por la lava, después se convirtieron en terrenos fértiles para el cultivo. Además, gracias al paisaje que dejó el magma, se convirtió en un atractivo turístico.