En China detectan 35 contagios en humanos de un nuevo virus animal

En China fueron detectados 35 contagios en humanos de un nuevo virus animal, del tipo Henipavirus, tras realizar un estudio en habitantes de dos provincias, informaron hoy medios estatales.

El diario oficialista Global Times reveló la información citando un artículo de científicos chinos y de Singapur en el New England Journal of Medicine, una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo.

El nuevo virus animal, para el que no existen por ahora vacunas o tratamientos, fue detectado mediante muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales y se asocia con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas.

De acuerdo al diario, en China 26 de los 35 pacientes portadores de este nuevo virus animal desarrollaron esos síntomas clínicos, a los que se suman irritabilidad y vómitos; sin embargo, no corrió peligro su vida en ningún momento.

El nuevo virus animal saltó a humanos en China



El Henipavirus es una de las principales causas emergentes del salto de enfermedades animales a humanos, denominado zoonosis, en la región Asia-Pacífico.

Uno de los vectores de transmisión del virus son los murciélagos de la fruta, considerados huéspedes naturales de dos de los Henipavirus conocidos: el virus Hendra (HeV) y el Nipah (NiV).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el virus Hendra provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves, con una tasa estimada de fatalidad de entre el 40 y el 75 % que "puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico".