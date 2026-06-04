Captan en video el momento en que una mujer policía le dispara a una joven en una estación del Metro de Caracas

Una cámara de videovigilancia captó el impactante momento en que una agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela hirió de un disparo a una joven de 22 años con la que platicaba. El incidente, que ya se volvió viral en redes sociales, ocurrió en las inmediaciones de la estación Colinas de Bello Monte del sistema Metro de Caracas.

En las imágenes difundidas se observa a la víctima, identificada como Nairelis del Mar González Ávalo, charlando tranquilamente junto a la oficial Siomary Clemencia Fernández Castillo. Ambas se encontraban recargadas sobre un barandal de la estación, mostrando una clara actitud de familiaridad y confianza. Sin embargo, tras un par de minutos, la oficial desenfundó su arma de cargo y comenzó a manipularla frente a la joven.

Una mujer de 22 años de edad, identificada como Nairelis del Mar González Avalo, resultó herida por el impacto de un proyectil de arma de fuego en las inmediaciones de la estación del metro de Colinas de Bello Monte, en el municipio Baruta, Venezuela. El hecho ocurrió de manera… pic.twitter.com/iLJijEIj96 — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) June 2, 2026

Sorpresa, dolor y una lenta reacción de auxilio

El video muestra cómo la agente observa fijamente a su acompañante y, en un momento de distracción de Nairelis, acciona el arma apuntando hacia la zona baja de su cuerpo. De inmediato, la joven reacciona con un evidente gesto de dolor llevándose las manos al abdomen, mientras que la oficial Siomary también manifiesta sorpresa por la detonación, pidiéndole con señas que no se mueva.

Tras guardarse la pistola, la policía corrió a pedir ayuda a otra compañera de la corporación que se encontraba sentada revisando su teléfono celular. Segundos después, la víctima se acercó caminando a pasos lentos para mostrar la gravedad de la lesión, momento en el que ambas uniformadas mostraron temor tocándose el rostro repetidamente antes de brindarle un espacio para sentarse.

Exigen mejor capacitación tras traslado al hospital

Al sitio del percance arribaron elementos de Bomberos y de Protección Civil para ofrecer atención médica de emergencia. Nairelis del Mar fue trasladada de urgencia al hospital Dr. Domingo Luciani para recibir tratamiento especializado, aunque hasta el momento las autoridades de salud no han revelado su diagnóstico médico actual.

El caso ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades venezolanas para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la situación jurídica de la oficial involucrada. Mientras tanto, en las redes sociales se ha desatado una ola de indignación y debate; algunos usuarios señalan que la forma en que la agente esperó para accionar el arma no pareció un accidente, lo que ha generado un enérgico llamado para que se capacite de manera adecuada al personal policial en el uso de armas de fuego.