¿Tu sueño americano tendrá que esperar? El cambio de última hora en las visas de EU que debes conocer

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó oficialmente el Boletín de Visas número 15, correspondiente al volumen XI, que detalla la disponibilidad de números de visas de inmigrante para junio de 2026. Este documento es la guía indispensable para miles de solicitantes en todo el mundo, ya que define tanto las "Fechas de Acción Final" (cuándo se puede emitir la visa) como las "Fechas de Presentación de Solicitudes" (cuándo se deben enviar los documentos al Centro Nacional de Visas).

Para el año fiscal 2026, el límite legal de visas de inmigrante patrocinadas por la familia se mantiene en 226,000, mientras que el nivel anual mínimo para las visas basadas en el empleo es de 140,000. Debido a la alta demanda histórica, el boletín confirma que países como México, China, India y Filipinas continúan bajo las disposiciones de reparto por exceso de solicitudes. Además, las autoridades advirtieron que las medidas de seguridad nacional adoptadas previamente avanzaron las fechas en meses pasados, pero no se descarta que ocurran retrocesos si la demanda satura los límites legales antes de que termine el año fiscal.

Alertas críticas de retroceso en visas de empleo (EB)

La actualización de junio enciende las alarmas para ciertos solicitantes de la categoría de empleo, particularmente de Asia, debido a un uso masivo de los números asignados:

India (EB-1 y EB-2): El gobierno estadounidense se vio obligado a aplicar un retroceso en las Fechas de Acción Final para los profesionales de la India en las categorías de Trabajadores Prioritarios (EB-1) y Profesionales con Títulos Avanzados (EB-2). El Departamento de Estado advirtió que estas categorías podrían incluso pasar a estar "no disponibles" en los próximos meses si se alcanza el límite prorrateado del país.

El gobierno estadounidense se vio obligado a aplicar un retroceso en las Fechas de Acción Final para los profesionales de la India en las categorías de Trabajadores Prioritarios (EB-1) y Profesionales con Títulos Avanzados (EB-2). El Departamento de Estado advirtió que estas categorías podrían incluso pasar a estar "no disponibles" en los próximos meses si se alcanza el límite prorrateado del país. China (EB-2) e India (EB-5): Existe una alta probabilidad de que la categoría EB-2 para China continental y la categoría EB-5 (no reservada para inversionistas) para India sufran retrocesos o queden suspendidas temporalmente el próximo mes debido al acelerado uso de visados.

Existe una alta probabilidad de que la categoría EB-2 para China continental y la categoría EB-5 (no reservada para inversionistas) para India sufran retrocesos o queden suspendidas temporalmente el próximo mes debido al acelerado uso de visados. Filipinas (EB-3): Los profesionales y trabajadores calificados de Filipinas también están bajo monitoreo continuo ante un posible retroceso inminente en la categoría EB-3.

A pesar de estas alertas, las categorías EB-5 reservadas (sectores rurales, zonas de alto desempleo e infraestructura) permanecen designadas como "Corrientes" (C) para todos los países, permitiendo la emisión inmediata a los solicitantes calificados.

Fechas de Acción Final para base familiar (Para México)

Para quienes realizan un trámite de reunificación familiar, el boletín establece los límites de prioridad para avanzar hacia la entrevista consular. Los casos de México muestran los habituales rezagos debido al volumen de peticiones:

F1 (Hijos/as solteros de ciudadanos de EU): La fecha de corte para México se fijó en el 8 de noviembre de 2007 , mientras que para el resto del mundo avanza hasta septiembre de 2017.

La fecha de corte para México se fijó en el , mientras que para el resto del mundo avanza hasta septiembre de 2017. F2A (Cónyuges e hijos de residentes permanentes): Para México, los números exentos del límite por país están autorizados para solicitantes con fechas de prioridad anteriores al 1 de enero de 2024 .

Para México, los números exentos del límite por país están autorizados para solicitantes con fechas de prioridad anteriores al . F2B (Hijos/as solteros mayores de 21 años de residentes): La fecha límite para solicitantes mexicanos es el 15 de febrero de 2009 .

La fecha límite para solicitantes mexicanos es el . F3 (Hijos/as casados de ciudadanos de EU): México presenta un corte en el 1 de mayo de 2001 .

México presenta un corte en el . F4 (Hermanos/as de ciudadanos estadounidenses adultos): Es la categoría con mayor espera, fijando el límite para México en el 8 de abril de 2001.

Por otro lado, en las fechas para Presentar Solicitudes de Base Familiar, la categoría F2A se reporta como "Corriente" (C) para todas las regiones del mundo, lo que faculta a los beneficiarios a reunir y enviar sus paquetes documentales al Centro Nacional de Visas sin importar su fecha de prioridad, siempre y cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) valide el uso de este cuadro específico durante el mes.

Lotería de Visas de Diversidad (DV-2026)

El programa de Visas de Diversidad, que distribuye hasta 55,000 residencias anuales, sufrió ajustes legales para este periodo. Debido a deducciones estipuladas por programas como la ley NACARA y enmiendas de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2024, el límite real para el programa DV-2026 se redujo a aproximadamente 52,000 visas disponibles.

Las autoridades recordaron que el derecho al estatus derivado de este sorteo concluye de forma estricta el 30 de septiembre de 2026, advirtiendo que los números de visados disponibles podrían agotarse antes de dicha fecha límite. Para la región de Sudamérica y el Caribe, el corte de rango de sorteo para el mes de junio se estableció en el número 3,000, ascendiendo a 3,300 para el mes de julio.

Cabe recordar que la administración Trump ha endurecido los requisitos para obtener y conservar una Visa, haciendo especial énfasis en la nula tolerancia a los criminales en territorio estadounidense.