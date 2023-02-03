China realiza actividades para celebrar el Festival de los Faroles

Los habitantes de la provincia oriental China de Zhejiang y de la provincia noroccidental china de Gansu han realizado diversas actividades culturales populares para dar la bienvenida al próximo Festival de los Faroles.

Festival de los Faroles día 15 del primer mes del calendario lunar chino

El Festival de los Faroles, el día 15 del primer mes del calendario lunar chino, cae el 5 de febrero de este año. El festival cuenta con reuniones familiares, fiestas, espectáculos de luces y diversas actividades culturales.

El cielo de Hong Kong y otras ciudades y pueblos de China, y extendido a otros enclaves de Asia, se ilumina con miles de farolillos que durante estas últimas semanas habrán decorado casas, escuelas, comercios, mercados y parques, y que al anochecer de esta jornada cubrirán con sus reflejos rojizos los desfiles que ponen fin a las celebraciones.

La danza del dragón

Más de 100 artistas femeninas en el municipio de Huyuan del distrito de Fuyang, Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, realizaron el miércoles una danza del dragón con un dragón de 100 metros de largo hecho con 58 bancos de madera.

Como patrimonio cultural intangible en el distrito de Fuyang, la danza del dragón del banco de madera a cargo de artistas femeninas tiene una historia de más de 200 años y muestra los deseos de la gente por la paz, el buen tiempo y la cosecha para el próximo año.

Los artistas folclóricos del condado de Yongdeng, Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, también realizaron una variedad de artes tradicionales folclóricas locales para dar la bienvenida al Festival de los Faroles.

La gran actuación incluye la danza yangge, la danza del dragón, la danza del tambor Taiping y la danza del león Yongdeng.

Según los informes, toda la representación de arte popular duró unas cuatro horas y atrajo a decenas de miles de espectadores.