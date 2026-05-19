A 30 metros de profundidad, recuperan a 2 de los buzos muertos en las islas Maldivas

Hoy 19 de mayo de 2026, los cuerpos de los buzos Mónica Montefalcone y Federico Gualtieri fueron recuperados a más de 30 metros de profundidad, después de haber sido localizados un día antes en las islas Maldivas.

Qué se sabe sobre el accidente de buceo en Maldivas

Ambos formaban parte de un grupo de cinco buzos que entraron a una cueva submarina el jueves 14 de mayo. El primer cuerpo recuperado fue el del instructor, el cual fue encontrado a 60 metros de profundidad.

Los cuerpos recuperados hoy estaban localizados hasta los 30 metros de profundidad por un equipo especializado de buzos finlandeses que se unieron a la operación esta semana. Buzos y policías maldivos colaboraron posteriormente para sacarlos a la superficie, según declaró a la agencia de noticias Reuters el vocero Mohamed Hussain Shareef.

Quién era Mónica Montefalcone, la ecóloga marina fallecida

El grupo estaba liderado por Mónica Montefalcone, de 51 años, profesora de la Universidad de Génova y ecóloga marina que buceaba habitualmente en aguas maldivas del océano Índico, y también incluía a su hija.

Montefalcone también colaboró con la organización ecologista Greenpeace en el proyecto “Mare Caldo”, que examinó los efectos de la crisis climática en el Mediterráneo, así como en un proyecto para ampliar las áreas marinas protegidas de Italia.

Avances en el rescate de los científicos en la cueva submarina

En el fondo siguen los cuerpos de Giorgia Sommacal, hija de Montefalcone, y el de la investigadora Muriel Oddenino. Aunque ya fueron localizados, las autoridades esperan sacarlos a la superficie durante el miércoles 20 de mayo de 2026.

Las autoridades de Maldivas están investigando múltiples factores que podrían haber contribuido al accidente, el cual es el más mortífero en la historia del buceo en el país, entre ellos, si los buceadores descendieron a mayor profundidad de la permitida.