La trama por la que acusan a José Luis Rodríguez Zapatero de tráfico de influencias y su relación con Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, es el primer mandatario acusado formalmente de tráfico de influencias en una trama relacionada con el rescate de una aerolínea usada por la dictadura de Venezuela para el presunto lavado de dinero.

La Audiencia Nacional cita a declarar a Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional reveló la acusación y citó al exmandatario emanado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que se presente el 2 de junio de 2025 como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para recibir ayudas gubernamentales relacionadas con la aerolínea Plus Ultra.

En un comunicado, el Poder Judicial español señala que está documentada una trama liderada por Rodríguez Zapatero, quien puso sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos del gobierno al servicio de terceros interesados.

De qué se acusa al expresidente español y cuál es el vínculo con Venezuela

El caso está relacionado con la aerolínea Plus Ultra, beneficiada con un fondo de rescate provisto por el gobierno de España durante la pandemia de Covid-19. La ayuda habría llegado hasta los 53 millones de euros, pero este dinero pudo ser utilizado para lavar dinero proveniente de la dictadura de Venezuela.

En el año 2025, las autoridades detuvieron a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, consejero delegado de la empresa, así como a Julio Martínez Martínez, amigo personal de b, quien operaba la empresa Análisis Relevante, la cual facturaba a Plus Ultra y le pagaba a Rodríguez Zapatero por labores de “consultoría global”.

La empresa fue fundada en 2011 y operaba vuelos entre España y países de Latinoamérica, principalmente Venezuela, de donde provenían varios de sus accionistas.

Registran la oficina de Zapatero en Madrid en busca de pruebas

Durante la tarde de este martes 19 de mayo, autoridades de España realizaron registros a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid y a otras tres empresas más, entre ellas, a una empresa registrada a nombre de sus hijas.

Mientras que en un video publicado por medios de comunicación locales, José Luis Rodríguez Zapatero rechaza las acusaciones y asegura que no hizo gestiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

