¡Orgullo mexicano! Escuela de Fundación Azteca entra al Top 10 mundial y obtiene reconocimiento internacional

México se coloca nuevamente en el centro de la conversación internacional, gracias a la educación que se imparte en la escuela de Fundación Azteca en Guanajuato, que fue reconocida entre las 10 mejores escuelas del mundo, además de que obtuvo el primer lugar global en formación de carácter dentro del prestigioso Global Schools Prize 2026, otorgado por la Varkey Foundation.

Cabe decir que este reconocimiento llega despues de competir contra más de 3 mil postulaciones internacionales, convirtiéndose en uno de los logros educativos más importantes para México en los últimos años. La noticia genera una gran conversación en redes sociales y en el sector educativo, donde especialistas destacan que el modelo impulsado por Fundación Azteca demuestra que la educación pública de calidad sí es posible.

¿Por qué la escuela de Fundación Azteca en Guanajuato ganó un premio mundial?

El jurado internacional destacó el modelo educativo basado en disciplina, esfuerzo, innovación tecnológica y enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, además de la formación humana y de liderazgo de sus estudiantes. Con más de 6 mil alumnos en el país, el proyecto busca desarrollar no solo habilidades académicas, sino también valores, resiliencia y liderazgo social.

Antonio Domínguez Sagols, director general de Fundación Azteca, aseguró que este logro demuestra que México puede competir al más alto nivel educativo: “Nuestras escuelas públicas en México han estado muy lastimadas y la calidad educativa no siempre es la que merece el país. Poder lograr esto en una escuela pública nos deja ver que sí podemos tener escuelas de talla mundial”, afirmó.

Nosotros ya probamos en Fundación Azteca que este modelo se puede implementar en otros países, ya lo estamos haciendo en Guatemala. Entonces creemos que esta escuela no solo debe ser ejemplo para México sino para Latinoamérica. Antonio Domínguez Sagols, Director General de Fundación Azteca.

¿Qué es el Global Schools Prize?

El Global Schools Prize es uno de los premios educativos más reconocidos a nivel internacional. Cada año evalúa proyectos escolares innovadores capaces de generar impacto social, académico y comunitario. La edición 2026 puso especial atención en modelos que integren:

Tecnología educativa



Inclusión social



Formación de valores



Innovación pedagógica



Desarrollo de habilidades para el futuro.

¿Puede este modelo replicarse en otros países?

De acuerdo con Fundación Azteca, el modelo ya comenzó a expandirse fuera de México. Actualmente se implementa en Guatemala y podría llegar a otros países de América Latina. Para expertos, este reconocimiento también abre el debate acerca del futuro de la educación pública en México y la necesidad de invertir en infraestructura, capacitación docente y nuevas metodologías.

Mientras miles de escuelas enfrentan carencias, esta institución mexicana demuestra que la innovación educativa puede transformar vidas. La pregunta ahora es inevitable: ¿podría este modelo convertirse en ejemplo para todo el sistema educativo de América Latina

