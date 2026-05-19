El plan de Estados Unidos para frenar los fondos del Cártel de Sinaloa e Irán

En un mensaje que se une al de otros funcionarios de Estados Unidos, Scott Bessent, secretario del Tesoro, pidió a las naciones europeas colaborar para combatir amenazas como el terrorismo iraní o al Cártel de Sinaloa.

Las exigencias del Departamento del Tesoro al G7 en París

En la conferencia “No al dinero para el terrorismo” realizada en París, Francia, hoy 19 de mayo de 2026, llamó a que los participantes en el encuentro, entre quienes estaban líderes financieros del G7, “nos apoyen por completo” en la lucha contra Irán, pero también contra los cárteles de la droga.

“Y requerirá que nuestros socios en todo el mundo respondan con contundencia a la diversidad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa. A medida que las amenazas trascienden fronteras, nuestra unidad de propósito debe trascender cualquier límite”, afirmó Bessent.

Destacó que Estados Unidos ataca las redes financieras de grupos que apoyan el terrorismo, pero que también sus contrapartes europeas desenmascaren las empresas fachada, cierren sus cuentas bancarias y desmantelen grupos que apoyen a Irán.

“En resumen, si comparte nuestra indignación por la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que buscan tomar como rehén la economía mundial, los cárteles de la droga que envenenan nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, entonces ahora es el momento de unirse a Estados Unidos para actuar con decisión”, destacó.

Qué es "Furia Económica", el programa de EE. UU. para congelar criptomonedas

Mientras el gobierno de Donald Trump intenta presionar a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y así desbloquear los flujos vitales de petróleo interrumpidos por los ataques estadounidenses e israelíes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó sus esfuerzos de sanción a través de un programa denominado “Furia Económica”.

Su objetivo es desmantelar las redes bancarias en la sombra de Irán, y ha congelado criptomonedas por valor de casi quinientos millones de dólares vinculadas al régimen iraní.

Para que esto sea más efectivo, el Departamento del Tesoro modernizará su estructura de sanciones porque "nuestros adversarios se adaptan e innovan" mediante la creación de nuevas empresas fantasma.

La mayoría de las sanciones de esta dependencia estadounidense son impuestas a personas, empresas y otras entidades incluidas en su Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados, que contiene decenas de miles de personas y entidades a las que se les excluye del sistema financiero basado en el dólar y se les congelan sus activos. Cualquier persona que realice transacciones con entidades designadas corre el riesgo de ser sancionada.