China impulsará la gobernanza mundial en materia de derechos humanos

China ha publicado recientemente su plan de acción nacional sobre los derechos humanos, en el que establece que, durante los próximos cinco años, impulsará de manera activa la gobernanza global en este ámbito.

El documento subraya el compromiso de China de promover un sistema internacional de derechos humanos más justo, razonable e inclusivo, mediante el fortalecimiento del diálogo y la cooperación internacional, así como una participación activa en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la revisión del cumplimiento de los tratados correspondientes.

¿Qué plantea la gobernanza global?

Este enfoque se ve reflejado también en el foro internacional organizado por China, dedicado a temas clave como la iniciativa para la gobernanza global, los desafíos que plantea la inteligencia artificial para los derechos humanos y el desarrollo ecológico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que el objetivo del encuentro es materializar la visión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo y aportar soluciones a los desafíos comunes que enfrenta la comunidad internacional.

De igual forma, expertos, académicos y asistentes al foro coinciden en que, a medida que China avanza en su modernización, el país ha mejorado constantemente la protección de los derechos humanos y ha logrados avances históricos en la promoción de los mismos.

Durante los últimos 60 años, el compromiso de China con los derechos humanos ha trascendido sus fronteras.

El país ha prometido invertir más de 53 mil millones de dólares estadounidenses en apoyo a las naciones africanas, ha ampliado el acceso con arancel cero a sus países socios y ha contribuido a la construcción de más de 130 centros médicos, como parte de su enfoque que vincula el desarrollo con la mejora de las condiciones de vida de la población.

China mantiene priorizando el desarrollo como una base fundamental para que los derechos humanos sean más concretos, visibles y accesibles para más personas.

En medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre y desafíos compartidos, China busca fortalecer el diálogo, estrechar la cooperación y aportar su experiencia a la construcción de una gobernanza global de los derechos humanos más justa, equitativa e inclusiva.