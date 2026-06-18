¿México es la nueva base de operaciones de Rusia? Este es el país que más ha aceptado espías rusos

Tras la invasión a Ucrania, el número de diplomáticos rusos acreditados en México creció 60%. Hoy operan 86 funcionarios. La sede diplomática de Rusia en México ha dejado de operar de forma convencional para convertirse, bajo la lupa de los servicios de inteligencia, en una activa base de operaciones estratégicas. Este inusual incremento rebasa por completo las necesidades de una representación diplomática común, consolidando a México como el territorio de la región con mayor presencia de espías y agentes de desinformación del GRU. Para Moscú, este país funje como “casa segura”, gracias a la apertura de las autoridades locales.

El impacto de este despliegue se extiende directamente hacia la frontera con los Estados Unidos, utilizando la ruta migratoria Moscú-Estambul-Cancún como el principal portal de entrada. Investigaciones apuntan a que decenas de agentes rusos y exparamilitares, como Timur Palief, antiguo miembro del grupo Wagner arrestado al cruzar el Río Grande, se han infiltrado en estos flujos con la intención de establecer células operativas en territorio estadounidense. A la par de esta avanzada fronteriza, reportes filtrados de la inteligencia militar mexicana revelan conexiones locales aún más profundas, como los presuntos nexos entre el cónsul honorario de Rusia en Acapulco y grupos de la delincuencia organizada vinculados a los Beltrán Leyva.