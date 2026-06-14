¿Hay detenidos? Lo que sabemos de la joven lanzada en Brasil sin cuerda de seguridad

Después de la tragedia donde una mujer de 21 años murió tras ser lanzada desde 40 metros de altura de un puente en São Paulo, Brasil, las autoridades locales han brindado una actualización del caso y cómo van las investigaciones sobre lo sucedido.

¿Quién es la mujer que murió en el accidente de Brasil?

La mañana del sábado 13 de junio de 2026, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas murió tras ser lanzada de una plataforma de salto de cuerda en la ciudad de Limeira, ciudad del interior del estado de São Paulo.

Qué sucedió en el salto de cuerda de São Paulo

Un testigo declaró a la Policía Militar que los empleados de la empresa responsable de organizar los saltos en la zona habían olvidado colocarle el equipo de seguridad a la mujer antes de realizar el salto.

En videos difundidos por redes sociales, es posible ver el momento en el que los empleados llevan a la víctima a la plataforma. Después de ello, la arrojan al vacío y, tan sólo unos instantes después, es posible escuchar voces que gritan “¡La cuerda!”, “¡Chicos, la cuerda!”.

¿Hay detenidos por el accidente en salto de cuerda en Sao Paulo?

Las autoridades de São Paulo informaron que hay tres personas detenidas. El caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

Los tres hombres que aparecen en el video empujando a la víctima fueron arrestados en flagrancia por el delito de homicidio doloso. Esto se debe a que la policía comprendió que la persona asumió el riesgo de matar, incluso sin tener la intención directa de hacerlo.

