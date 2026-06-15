Desde Sara Carter a el grupo BIG: crece presión de EU contra narcopolíticos mexicanos

Las declaraciones de Sara Carter cayeron muy mal en palacio. Ahora dicen que “ni los ven ni los oyen”, emulando a Carlos Salinas de Gortari. Dicen que no van a andar contestando a funcionarios estadounidenses cada vez que hablen de los narcopolíticos.

Sí, es muy difícil andar contestando a cualquier oficina del gobierno de Estados Unidos, pero para quienes ocupan esas oficinas, acabar con los carteles es una instrucción del presidente Trump.

Reunión de seguridad entre México y Estados Unidos

“Tenemos adversarios que han contaminado nuestra cadena de suministros. Tenemos carteles a los que no les importa nada. Odio escuchar ese argumento de ¿por qué querrían matar a sus clientes? A ellos no les importa porque a menudo hay otro cliente a la vuelta de la esquina”, fueron palabras de Sara Carter, Zar antidrogas de EU.

Hace apenas dos semanas regañaron al embajador Ronald Johnson en la Mañanera. Le dijeron que “no se metiera”, pero apenas el viernes fue el anfitrión de la reunión de seguridad México-Estados Unidos.

Johnson dijo que pusieron en marcha el grupo "BIG”, igual que la palabra que tanto gusta a Trump. Son las siglas en inglés del grupo bilateral de implementación que está compuesto por 15 agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas.

¿Qué es el grupo BIG y qué agencias participan en la estrategia bilateral?

Johnson, al igual que Trump, afirmó que los operativos por agua triunfaron y que ahora vienen los de tierra. El perfilamiento de las agencias debieron aumentar las preocupaciones del Rocha, Inzunza, el Culiacán Regio y los demás integrantes de la banda de Sinaloa.

Cuando salió la acusación contra él, Rocha tenía detrás de sí a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y al fiscal Jay Clayton... Pero ahora va a tener a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Cabe recordar que Clayton fue propuesto por Donald Trump como próximo director nacional de inteligencia y se llevará consigo todas las grabaciones y testimonios que han dado los capos de la droga presos en Estados Unidos.

Américo Villarreal responde a versiones sobre visa y cooperación con Estados Unidos

No solo está Rocha Moya en la lista de narcopolíticos, ya que Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas no se queda atrás.

Por lo pronto, hoy se lanzó contra el periódico Los Angeles Times por decir que ya le habían quitado su visa y posiblemente estaba cooperando con Estados Unidos.

Américo Villarreal también expresó su indignación porque su hijo, Ameriquito, fue señalado como responsable de la derrota de Morena en Coahuila.

Como quiera que sea, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, entre otros gobernadores morenistas, se la están pasando mal y las cosas pueden empeorar más.