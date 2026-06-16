“No puede continuar”: Daniel Noboa critica que políticos corruptos obtengan asilo en México

Tras años marcados por la inestabilidad política, problemas de seguridad y un freno en las inversiones, Ecuador busca escribir una nueva etapa bajo el mandato de Daniel Noboa.

Durante una entrevista con la periodista Lucy Bravo para Azteca Noticias, el presidente ecuatoriano habló sobre los avances de su administración, los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y las tensiones diplomáticas con México.

Daniel Noboa habla sobre la situación económica de Ecuador

Durante la entrevista, Noboa explicó que su administración heredó un escenario complicado, con atrasos en pagos, crisis de seguridad y violencia, además de una falta de inversión extranjera.

Sin embargo, aseguró que Ecuador avanza en una dirección distinta. Como ejemplo, destacó la llegada de inversión extranjera directa y la recuperación de la confianza en el país.

“Hoy Ecuador está en el rumbo correcto”, afirmó el presidente, al señalar que el objetivo principal es generar oportunidades para las nuevas generaciones y mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas.

La estrategia de Ecuador contra el narcoterrorismo

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la crisis de seguridad. El presidente sostuvo que la lucha contra el narcoterrorismo debe abordarse desde distintos frentes y no limitarse únicamente a un juego entre policías y ladrones.

Según explicó, enfrentar a las organizaciones criminales implica fortalecer la seguridad, pero también impulsar la inversión, el empleo y los programas de asistencia social.

A su juicio, la verdadera solución pasa por construir condiciones que permitan a la sociedad avanzar y reducir los factores que favorecen los índices criminales.

¿Por qué siguen las diferencias entre Ecuador y México?

Otro de los temas abordados fue la crisis diplomática entre Ecuador y México, derivada del caso del exvicepresidente Jorge Glas y el ingreso de fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024.

Noboa aseguró que no hay razón para que ambos países rompan relaciones, pero reiteró que Ecuador no puede aceptar que las embajadas protejan a políticos corruptos.

El presidente sostuvo que el problema va más allá del caso de Glas y cuestionó que ecuatorianos con procesos judiciales puedan argumentar persecución política para obtener protección en territorio mexicano.

Además, señaló que esta situación no solo afecta la relación bilateral entre Ecuador y México, sino que también tiene repercusiones para América Latina en su conjunto.

Daniel Noboa advierte sobre los desafíos ideológicos en la democracia

Al ser cuestionado sobre los principales retos que enfrentan los gobiernos democráticos en la región, Noboa señaló que muchas veces los debates se convierten en confrontaciones ideológicas que dificultan encontrar soluciones.

El mandatario criticó los extremos políticos y afirmó que cualquier postura radical termina afectando la capacidad de construir consensos.

En ese contexto, consideró que ciertos sectores intentan presentar determinadas posiciones ideológicas como si fueran las únicas cercanas a las necesidades del pueblo, lo que complica el diálogo democrático.