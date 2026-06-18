Cierres por México vs. Corea del Sur EN VIVO: ¿A qué hora inician los cortes viales rumbo al Estadio Guadalajara? Noticias sobre el transporte y clima para el 18 de junio

¡El Mundial 2026 llega a la perla tapatía! El Estadio Guadalajara está listo para el esperado partido México vs. Corea del Sur este jueves 18 de junio 2026. Si vas al estadio o transitas por la zona, te compartimos los horarios, rutas de transporte público, cierres viales y todo lo que necesitas saber para disfrutar del juego.

¿Qué calles cerrarán en Guadalajara por el México vs Corea del Sur

¡Qué no te tome por sorpresa! Las principales afectaciones viales por el partido México vs. Corea del Sur son aquellas que conectan con la zona del Bajío, por lo que se espera cierres y restricciones en las siguientes zonas:



Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Además, el perímetro de vigilancia y control vial abarcará:



Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

¿Cuándo es el siguiente juego de la Selección Mexicana y a qué hora?

El siguiente partido de la Selección Mexicana será contra Chequia en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 24 de junio 2026 , alrededor de las 19:00 horas.

¿Cómo ver la transmisión del México vs Corea del Sur en vivo por TV Azteca?

El partido México vs. Corea del Sur será transmitido por Azteca Deportes, por lo que podrás disfrutarlos EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS en la señal de Azteca Siete, al App de TV Azteca Deportes, el canal de Azteca Deportes Network y la página oficial de Azteca Deportes.