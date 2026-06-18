Cierres por México vs. Corea del Sur EN VIVO: ¿A qué hora inician los cortes viales rumbo al Estadio Guadalajara? Noticias sobre el transporte y clima para el 18 de junio
El partido de México vs. Corea del Sur, es uno de los más esperados por las y los aficionados; te compartimos todo lo que necesitas saber sobre este gran evento en el Estadio de Guadalajara.
¡El Mundial 2026 llega a la perla tapatía! El Estadio Guadalajara está listo para el esperado partido México vs. Corea del Sur este jueves 18 de junio 2026. Si vas al estadio o transitas por la zona, te compartimos los horarios, rutas de transporte público, cierres viales y todo lo que necesitas saber para disfrutar del juego.
¿Qué calles cerrarán en Guadalajara por el México vs Corea del Sur
¡Qué no te tome por sorpresa! Las principales afectaciones viales por el partido México vs. Corea del Sur son aquellas que conectan con la zona del Bajío, por lo que se espera cierres y restricciones en las siguientes zonas:
- Laterales de Periférico Poniente
- Lateral de avenida Vallarta
- Avenida del Bajío
- Avenida del Bosque
Además, el perímetro de vigilancia y control vial abarcará:
- Periférico Poniente
- Avenida Vallarta
- Avenida Las Torres
- Avenida del Bajío
- Avenida Inglaterra
- Avenida Aviación
¿Cuándo es el siguiente juego de la Selección Mexicana y a qué hora?
El siguiente partido de la Selección Mexicana será contra Chequia en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 24 de junio 2026, alrededor de las 19:00 horas.
¿Cómo ver la transmisión del México vs Corea del Sur en vivo por TV Azteca?
El partido México vs. Corea del Sur será transmitido por Azteca Deportes, por lo que podrás disfrutarlos EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS en la señal de Azteca Siete, al App de TV Azteca Deportes, el canal de Azteca Deportes Network y la página oficial de Azteca Deportes.
México vs. Corea del Sur EN VIVO: Últimas noticias sobre el transporte, clima y cierres viales rumbo al Estadio Guadalajara este 18 de junio 2026
Locura total en Guadalajara por partido entre México y Corea del Sur
Se reportan filas kilométricas en las zonas de actividades y pantallas en Guadalajara; cientos de aficionados madrugan para tener un buen lugar y disfrutar del partido México vs. Corea del Sur.
Aunque el sol ya empieza a calar con fuerza, el ánimo no decae y miles de personas ya esperan ansiosas el silbatazo inicial frente a Corea del Sur.
¡Locura total en Guadalajara por el partido!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026
Kilométricas filas se registran a las afueras de la zona de actividades y pantallas de la @miseleccionmx. Cientos de aficionados madrugaron y se formaron desde las 05:00 horas con tal de asegurar el mejor lugar para vivir la fiesta… pic.twitter.com/hZOc4DLLxX
Así luce el Estadio Guadalajara horas antes del México vs. Corea del Sur
En las primeras horas de este 18 de junio 2026, el Estadio Guadalajara aún luce vacío; sin embargo, ya se pueden ver algunos cierres viales en la zona por la modalidad de la "última milla".
Algunos aficionados comienzan a llegar al recinto para tomarse algunas fotos.
🔴#IMPORTANTE | Desde el Estadio Guadalajara, aficionados esperan un gran resultado de la Selección Mexicana Vs Corea del Sur.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 18, 2026
Con información: @jlorecita27 pic.twitter.com/sfGVDKdYA6
¿A qué hora serán los cierres viales para el Estadio Guadalajara?
Los cierres viales para llegar al Estadio Guadalajara para disfrutar del partido entre México y Corea del Sur 2026, se realizarán alrededor de las 12:00 horas.
Rutas especiales para llegar el Estadio Guadalajara al México vs. Corea del Sur
El Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Jalisco, compartió las rutas especiales para llegar al Estadio Guadalajara la tarde de este jueves 18 de junio 2026.
La principal alternativa será la Ruta Especial 01 (R01), diseñada exclusivamente para los días de partido mundialista.
Punto de salida:
- Parque Revolución
Horario de operación:
- Desde cuatro horas antes del inicio del partido
- Hasta dos horas después de que concluya el encuentro
De acuerdo con SITEUR, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 10 minutos entre cada salida.
Este servicio tiene un costo de $11 pesos por persona.