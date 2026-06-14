VIDEO: Así fue el choque de helicópteros donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi en Río de Janeiro, Brasil

La mañana de este domingo 14 de junio se reportó un terrible choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. Después de la tragedia, autoridades confirmaron que dentro de las unidades murieron al menos seis personas, entre las que se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

El percance quedó grabado en video.

#CONFIRMADO



En el accidente de helicópteros de hoy en Brasil, fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree. pic.twitter.com/Y9PCEbmgAk — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) June 14, 2026

Video del accidente de Oliver Tree y Gaspi

El accidente fue a las 8:59 de la mañana, hora local, de este domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Los testigos captaron en video el momento en que los dos helicópteros, que hacían un traslado a Angra dos Reis, coincidieron en la misma trayectoria.

Después de impactar en el aire, las aspas se destruyeron y provocaron que las dos unidades perdieran el control, cayendo varios metros e impactándose en el suelo.

Helicópteros se incendiaron tras la caída

Uno de los helicópteros cayó directamente en el estacionamiento de un establecimiento de venta de vehículos eléctricos. Al momento de caer al suelo, el tanque de combustible explotó, provocando un incendio de gran magnitud.

El incendio afectó a la unidad y a unos veinte automóviles que estaban estacionados, lo que generó explosiones por las baterias de litio y obligó a que bomberos entraran en la zona para apagar las llamas, además de evitar su propagación.

Hubo sobrevivientes en el accidente donde falleció Oliver Tree y Gaspi

El mayor Fábio Contreras, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, comentó que las labores de rescate confirmaron el fallecimiento de todos los tripulantes en el lugar de los hechos.

Cinco cuerpos fueron rescatados del primer punto de impacto donde ocurrió la explosión, mientras que el sexto fallecido fue localizado a unos 100 metros de distancia, dentro de la cabina de la segunda aeronave.

Quiénes son las víctimas del accidente en Río de Janeiro

Las autoridades aeronáuticas y de la Policía Civil indagaron los datos de los planes de vuelo para identificar a los fallecidos. En el primer helicóptero viajaban el piloto Alexandre Souza junto a Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale, el cantante estadounidense Nickel Oliver Tree (quien estaba de gira) y el youtuber argentino Gaspar Prim “Gaspi”.

El segundo helicóptero era tripulado únicamente por el piloto Charles Marsillac.

🇺🇸 OLIVER TREE (1993-2026) 🇺🇸 pic.twitter.com/dyb5WMtwyQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

Qué provocó el accidente de helicópteros en Brasil

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, inició las investigaciones tomando el control de la escena.

Especialistas comenzaron a recolectar lo necesario para determinar cuál fue la razón exacta que derivó en el accidente.