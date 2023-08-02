China limitará el acceso a Internet a menores de edad

China aprobó una nueva legislación en la que limitará el tiempo que los menores de edad dedican a navegar en Internet. De acuerdo con la ley, quienes tengan menos de 18 años no podrán acceder a la web durante la noche y en el día solo lo podrán hacer unas horas.

La nueva restricción entrará en vigor el próximo 2 de septiembre, a partir de esa fecha las conexiones a Internet quedarán restringidas y los niños no podrán conectarse entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

Además, los celulares tendrán un sistema que medirá el tiempo en los menores de edad se conectan a Internet. Quienes tengan 16 años o más tendrán dos horas diarias, mientras que los niños menores de 8 años solo contarán con 40 minutos.

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China informó que las nuevas reglas se implementarán con los medios técnicos más estrictos del mundo; no obstante, los papás podrán desactivar estas restricciones.

¿Por qué China restringirá el acceso a Internet a los menores de edad?

China tomó la decisión de restringir el acceso a Internet a los menores de edad con el objetivo de crear un entorno seguro y saludable para los niños.

Cabe destacar que China ha propuesto que se regule el contenido de las redes sociales y lo que comparten los influencers, por ello pidió que todos los creadores de contenido tengan estudios universitarios para hablar de ciertos temas.

Las nuevas legislación son propuestas por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), la encargada de hacer cumplir las pretensiones del gobierno para tener un mayor control sobre la vida digital de sus habitantes.