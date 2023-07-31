Influencer escalador muere tras caer desde un edificio de más de 60 pisos

El influencer Remi Lucidi, quien era conocido por escalar rascacielos y compartir sus hazañas en redes sociales, murió después de haber caído de un edificio en la ciudad de Hong Kong.

El hombre de 30 años de edad, conocido como “Remi Enigma” en internet, fue encontrado por las autoridades en el patio de un edificio de departamentos llamado Torre Tregunter en el área central de la ciudad asiática.

¿Qué le pasó a Remi Enigma?

Lucidi entró a un edificio de departamentos el jueves pasado. Alegó al personal de seguridad que visitaría a un amigo que vivía en el piso 40. Sin embargo, las cámaras de vigilancia captaron que el ascensor subió al piso 49 y después subió por las escaleras hasta la azotea.

Los informes de la policía de Hong Kong aseguran que alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, un hombre tocó en la ventana de un penthouse en el piso 68 del edificio, debido a que la puerta de acceso habría quedado cerrada, según el diario South China Morning Post.

Una mujer que trabaja en el área de limpieza notó a Lucidi afuera de la ventana, pero al tratar de pedir ayuda, el influencer perdió el equilibrio y terminó por desplomarse al piso. La policía tiene la hipótesis de que Remi Enigma cayó desde una cornisa del edificio.

Las autoridades acudieron a atender el reporte de una fuga de gas, pero al llegar a la escena hallaron el cuerpo del influencer afuera del edificio, ya que al aparecer, la caída rompió una tubería de gas. Además, encontraron la cámara deportiva de Remi en la escena, la cual tenía varios videos de deportes extremos.

Pocas horas antes de su fallecimiento, el escalador compartió una fotografía en su perfil de Instagram donde aparece el paisaje urbano de Hong Kong. El influencer estuvo en la cima de diversos edificios en Bulgaria, Portugal, Francia, Ucrania y en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.