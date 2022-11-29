China lanza con éxito su misión espacial tripulada Shenzhou-15

La nave Shenzhou-15 de China despegó con éxito rumbo a su destino: La estación espacial Tiangong que China construye en el espacio. Lleva a tres astronautas a bordo de la misión espacial tripulada Shenzhou-15, permanezcan en el complejo orbital chino durante medio año para completar su construcción.

Un cohete Larga Marcha "2F Y15" impulsó hacia el espacio a la cápsula Shenzhou-15, cuya tripulación está integrada por los Taikonautas, Fei Junlong, Deng Qingming y Zhang Lu.

Los "taikonautas", como se conoce a los astronautas de China, serán los encargados de tomar el relevo de los tres astronautas que actualmente se encuentran a bordo de la estación espacial Tiangong de China.

Los integrantes de las misiones Shenzhou-14 y Shenzhou-15, convivirán durante prácticamente una semana, hasta que los actuales tripulantes regresen a Tierra.

La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China informó que los tres Taikonautas supervisarán durante la llegada a la estación de la nave espacial de carga Tianzhou-6 y verificarán la capacidad de los módulos en su actual disposición en forma de "T" para soportar la estancia a largo plazo de los taikonautas, además de sus rotaciones.

Además, realizarán más de 40 experimentos científicos y pruebas técnicas de ciencia, medicina y tecnología espaciales, además de que realizarán entre tres y cuatro caminatas espaciales o paseos extravehiculares.

LANZAMIENTO SHENZHOU 15



La tripulación de la misión Shenzhou 15 ya se ha despedido de sus familiares y ahora se dirigen a la plataforma de lanzamiento para comenzar con los preparativos antes de su viaje a la Estación Espacial China. pic.twitter.com/XvTO28iImg — Conexión Espacial (@conexionspacial) November 29, 2022

Astronautas abordan nave espacial Shenzhou-15 para viaje espacial

Los tres Taikonautas (astronautas de China), integrantes de la misión espacial tripulada Shenzhou-15 abordaron la nave espacial hoy martes preparándose para comenzar la última misión de vuelo en la etapa final de construcción de la estación espacial china en órbita.

En el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el noroeste de China, la tripulación, a saber, el comandante Fei Junlong, y los co-astronautas Deng Qingming y Zhang Lu embarcaron en la nave espacial uno por uno con la ayuda de técnicos.

El lanzamiento de la nave espacial tripulada Shenzhou-15 estaba programado para las 23:08 (hora de Beijing) de hoy martes (29 de noviembre de 2022) sobre un cohete portador Gran Marcha-2F Y15 desde dicho centro, ubicado en el desierto de Gobi.

Los tres "Taikonautas" se unirán a sus colegas de Shenzhou-14 para completar la primera rotación de tripulación en órbita y permanecerán en el espacio durante seis meses. Se trata de la sexta misión espacial del programa de vuelos espaciales tripulados de China este año y también la última en la etapa de construcción de la estación espacial del "Gigante Asiático".

Conforme a lo planeado, la nave espacial tripulada Shenzhou-15 se encontrará y acoplará automática y rápidamente con el puerto delantero delmódulo central Tianhe de la estación espacial Tiangong después de entrar en órbita, formando de esta manera una combinación de tres módulos y tres naves espaciales. Luego, la estación espacial se expandirá a su configuración más grande con una masa total de casi 100 toneladas.