Draco Malfoy ícono de Harry Potter se vuelve símbolo de buena suerte en el Año Nuevo chino

Con el Año del Caballo a la vuelta de la esquina, China encontró un símbolo de fortuna tan inesperado como viral: Draco Malfoy, el recordado villano adolescente de Harry Potter. El personaje ha comenzado a aparecer en exhibiciones y decoraciones festivas previas al Año Nuevo Lunar chino , sorprendiendo a fanáticos y curiosos por igual.

#TrendingNow An unlikely #ChineseNewYear mascot has popped up in China this year — #DracoMalfoy in the #HarryPotter series. His sudden popularity is thanks to the Chinese translation of his name, Malfoy — Ma Er Fu, which contains the words for "horse" and "fortune" — ringing… pic.twitter.com/6tiGlsdOV1 — China Daily (@ChinaDaily) February 4, 2026