Draco Malfoy ícono de Harry Potter se vuelve símbolo de buena suerte en el Año Nuevo chino

Draco Malfoy, el icónico personaje de Harry Potter, sorprende al convertirse en símbolo de fortuna para el Año Nuevo chino. Te contamos el porqué.

Por qué Draco Malfoy se vuelve símbolo de buena suerte en el Año Nuevo chino
Escrito por:  Alejandra Gómez

Con el Año del Caballo a la vuelta de la esquina, China encontró un símbolo de fortuna tan inesperado como viral: Draco Malfoy, el recordado villano adolescente de Harry Potter. El personaje ha comenzado a aparecer en exhibiciones y decoraciones festivas previas al Año Nuevo Lunar chino , sorprendiendo a fanáticos y curiosos por igual.

