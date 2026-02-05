Draco Malfoy ícono de Harry Potter se vuelve símbolo de buena suerte en el Año Nuevo chino
Draco Malfoy, el icónico personaje de Harry Potter, sorprende al convertirse en símbolo de fortuna para el Año Nuevo chino. Te contamos el porqué.
Con el Año del Caballo a la vuelta de la esquina, China encontró un símbolo de fortuna tan inesperado como viral: Draco Malfoy, el recordado villano adolescente de Harry Potter. El personaje ha comenzado a aparecer en exhibiciones y decoraciones festivas previas al Año Nuevo Lunar chino , sorprendiendo a fanáticos y curiosos por igual.
#TrendingNow An unlikely #ChineseNewYear mascot has popped up in China this year — #DracoMalfoy in the #HarryPotter series. His sudden popularity is thanks to the Chinese translation of his name, Malfoy — Ma Er Fu, which contains the words for "horse" and "fortune" — ringing… pic.twitter.com/6tiGlsdOV1— China Daily (@ChinaDaily) February 4, 2026