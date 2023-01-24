China rompe récord de frío, registra temperatura más baja desde 1969

La ciudad de Mohe ubicada en el extremo norte de China, rompió el récord de frío desde el año de 1969. El termómetro registró menos 53 grados Celsius, la temperatura más baja jamás observada por el sistema meteorológico de China.

Las autoridades de Mohe, la ciudad ubicada en el extremo norte de China, han tomado una serie de medidas para garantizar el suministro de electricidad y agua, además de la seguridad del tráfico debido a que una ola de aire polar ultra frío azotó la región en los últimos días.

Mohem en la provincia de Helongjiang, en el noreste de China, batió el récord de la temperatura más baja desde el año de1969 en la historia del "Gigante Asiático". La temperatura más baja cayó a los 53 grados Celsius bajo cero.

Una estación meteorológica en el poblado de Amur en Mohe registró la cifra, marcando la temperatura más baja jamás registrada en la provincia y la más baja jamás observada por el sistema meteorológico de China. La cifra rompió el récord anterior de 52.3 grados Celsius bajo cero.

Aunque la temperatura mínima aumentará en los próximos días, el frio se mantendrá por debajo de 40 grados Celsius bajo cero , reportó Xu Liling, jefe de la estación meteorológica de Mohe.

Photos taken on Jan. 11, 2021 show the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. #HiChina #SeeChina pic.twitter.com/4rl0UJYBJW — CCTV (@CCTV) January 12, 2021

China registra la temperatura más baja jamás observada por su sistema meteorológico

Debido al clima extremadamente frío, el personal de mantenimiento de las empresas de suministro eléctrico permaneció en sus puestos para garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica en nodos importantes del poblado de Tuqiang, así como las subestaciones transformadoras y las líneas de transmisión eléctrica, en un intento por evitar el daño en los equipos por la baja temperatura.

Cabe señalar que el personal de mantenimiento tiene que caminar más de seis horas al día para inspeccionar las líneas eléctricas en las montañas con el fin de poder dar respuesta de manera oportuna a posibles problemas.

Mohe redobla esfuerzos para hacer frente a la temperatura más baja

Debido a que el duro invierno que a menudo causa daños en las instalaciones, el personal y los vehículos de reparación de emergencia en la ciudad están preparados las 24 horas para poder responder oportunamente y dragar la tubería de suministro de agua usando sopletes y agua caliente.

En el distrito de Xunke, la temperatura más baja también ha caído a los 43 grados Celsius bajo cero, lo que ha provocado una niebla helada además del frío en la región. La policía de tráfico en el distrito ha lanzado un plan de emergencia para garantizar el tráfico seguro y fluido.