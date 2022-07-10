China descubre nueva subvariante de ómicron en Shanghai

En China detectaron un caso de Covid-19 relacionado con una nueva subvariante de ómicron, BA.5.2.1, poniendo en manifiesto las complicaciones a las que se enfrenta la política de “Cero Covid” en el país.

El Centro de Prevención y Control de Enfermedades en China, informó la nueva subvariante ómicron BA.5 se detectó por primera vez el 13 de mayo en un hombre de 37 años quien había ido a Shanghai desde Uganda.

El vicedirector de la comisión de salud en Shanghai, China, mencionó que el caso de la nueva subvariante de ómicron, detectado en el distrito de Pudong, estaba relacionado con uno procedente del extranjero.

Shanghai se someterá a otra ronda de pruebas Covid-19

La comisión sanitaria de Shanghai, China, explicó que los residentes de varios de los principales distritos de Shanghai se someterán a dos rondas de pruebas de Covid-19, de la 12 al 14 de julio, con el objetivo de controlar un posible brote.

A principios de junio, la ciudad de Shanghai, China, salió de un confinamiento que duró aproximadamente más de dos meses, imponiendo duras restricciones, cerrando edificios y recintos en cuanto surgían nuevas cadenas de transmisión.

"Nuestra ciudad ha seguido informando recientemente de más casos positivos de transmisión local de Covid-19 y el riesgo de que la epidemia se extienda por la sociedad sigue siendo muy alto", advirtió Zhao, de la comisión sanitaria de Shanghai, China.

Nueva subvariante es más contagiosa

Yuan Zhengan, miembro del grupo asesor de expertos de la ciudad sobre la prevención del Covid-19 demostró que la variante BA.5 tiene una tasa de transmisión rápida y una mejor capacidad de escape inmunológico.

Sin embargo, la vacunación sigue siendo eficaz para evitar que el BA.5 cause enfermedades graves o la muerte, añadió.

Con información de Reuters.

