Su novio la arrojó de un auto y la Fiscalía de la CDMX dice que fue accidente: Protestan por el feminicidio de Karen Mariel Juárez

¿Otro caso de negligencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Familiares y colectivos feministas de Karen Mariel Juárez Romero tuvieron que manifestarse en el centro de la capital de México para pedirle al órgano público que haga su trabajo y que deje de tomar el feminicidio de la enfermera como un "accidente".

Sus padres, Claudia y su esposo, reclamaron que el novio de Karen la habría aventado desde un auto en movimiento y que la Fiscalía lo tomó como un "incidente".

🔴 "La Fiscalía hace que hace y no hace ni madres", denuncian familiares de Karen Mariel Juárez Romero



Se movilizan rumbo a la @FiscaliaCDMX



Piden que su caso se investigue como feminicidio: "la Fiscalía dice que fue un accidente"



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"Él la arrojó del carro en movimiento": Padres de Karen exigen justicia por su feminicidio

La versión de la familia es desgarradora y contradice totalmente la postura oficial. Según denuncian, Karen venía a bordo de un vehículo con su novio cuando este, presuntamente, la lanzó hacia el asfalto mientras el auto avanzaba. El impacto fue brutal: la joven sufrió fractura de pelvis, daños en la vejiga y perdió ambas piernas.

A pesar de la gravedad de las lesiones y las circunstancias, la Fiscalía ha clasificado el caso como homicidio culposo, tratándolo como si fuera un completo accidente.

La exigencia de los padres de Karen Mariel: Reclasificar a feminicidio

Claudia Romero, madre de Karen, reclamó ante los medios y dejó claro que no aceptarán que la muerte de su hija se quede sin justicia.

La exigencia de los familiares es que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio. La familia sostiene que hubo una agresión directa por parte de la pareja de Karen, quien era la persona que la acompañaba en ese momento y el principal sospechoso de haberla empujado.

Fiscalía pide a familia de Karen que ELLOS prueben que fue un feminicidio

Uno de los puntos más indignantes de la protesta fue la denuncia sobre la inacción de los peritos y ministerios públicos. Según Claudia, la respuesta de la institución ha sido pedirles a ellos, los padres, que consigan las grabaciones de las cámaras de seguridad y que presenten las pruebas que acrediten la participación del novio.

"Nos piden que nosotros hagamos su trabajo, que nosotros acreditemos al responsable", señaló la madre entre lágrimas y rabia.

El responsable del feminicidio de Karen sigue libre

Hasta el día de hoy, no hay ninguna persona detenida ni vinculada a proceso por el feminicidio de Karen. Mientras la familia recorre las calles manifestándose para que las autoridades hagan el trabajo que les toca.

La impunidad fue lo que motivó el cierre de vialidades en la zona centro de la CDMX.

#AlertaVial | Bloqueo en el Centro de la CDMX...



Familiares de Karen Mariel Juárez exigen justicia y que su caso sea investigado como feminicidio.



Denuncian falta de avances y piden a autoridades hacer su trabajo. Hay afectaciones viales en la zona.



El reporte de @isidrocorro… pic.twitter.com/mV9Ao4GajY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

Fiscalía suma casos de feminicidio sin resolver

La Fiscalía de la CDMX ha levantado molestias debido a su mal trabajo en casos como el de Karen Mariel y Edith Guadalupe, quienes fueron víctimas de un feminicidio y de un mal sistema de justicia.