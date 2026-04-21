Perfil de un copycat: El atacante de Teotihuacán planeó la masacre y se inspiró en los asesinos de Columbine

Nuevos y reveladores detalles han surgido sobre la tragedia en la zona arqueológica de Teotihuacán. Durante la conferencia matutina de este martes, el Gabinete de Seguridad Federal confirmó que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, actuó bajo un perfil psicopático de "Copycat", planeando el ataque de manera solitaria y sistemática.

El fiscal del Estado de México, José Luis Sánchez, detalló que la investigación arroja que el sujeto no solo conocía el terreno, sino que preparó el escenario para la agresión que dejó un saldo de 13 lesionados y una mujer canadiense fallecida.

Momentos de terror en #Teotihuacán



Un sujeto armado abrió fuego desde la Pirámide de la Luna contra turistas, dejando una mujer canadiense muerta y 13 heridos, entre ellos seis estadounidenses, una niña brasileña y un niño colombiano.



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Hospedaje, Uber y planeación táctica

Contrario a las primeras versiones de un brote psicótico espontáneo, las autoridades establecieron que Jasso Ramírez realizó labores de inteligencia previa. El atacante es originario de Tlapa, Guerrero. Los boletos de autobús indican que primero llegó a la Ciudad de México y luego a San Juan Teotihuacán, un día antes del ataque.



Arribo en plataforma: El atacante llegó a la zona arqueológica utilizando un vehículo de aplicación. El auto y el conductor ya fueron localizados y rinden declaración; hasta ahora, se descarta complicidad del chofer.

El atacante llegó a la zona arqueológica utilizando un vehículo de aplicación. El auto y el conductor ya fueron localizados y rinden declaración; hasta ahora, se descarta complicidad del chofer. Estancia previa: Se confirmó que el agresor se hospedó en hoteles aledaños a las pirámides en ocasiones anteriores del ataque, lo que le permitió estudiar los puntos de acceso y el flujo de visitantes.

Se confirmó que el agresor se hospedó en a las pirámides en ocasiones anteriores del ataque, lo que le permitió estudiar los puntos de acceso y el flujo de visitantes. El arsenal: Portaba un revólver calibre .38 especial (fabricado antes de 1968), un arma punzocortante y una mochila táctica con 52 cartuchos útiles, los cuales estuvo a punto de agotar, pues recargó el arma al menos dos veces durante el tiroteo.

Revelan identidad del agresor 🚨



El atacante portaba un arma calibre .38, un cuchillo y cartuchos. Fue identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de la CDMX.



Vestía ropa táctica y una camiseta con referencia a la masacre de Masacre de Columbine, lo que ha… pic.twitter.com/zhZsoDPNhb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

"En su mochila se encontraba una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999", dio a conocer José Luis Sánchez.

Asimismo, detalló que en su mochila se encontraron algunas notas que hacían referencia a que realizaría el ataque.

La obsesión e inspiración de la masacre de Columbine en 1999

El hallazgo más perturbador entre sus pertenencias fue la evidencia de su motivación. En su mochila se encontró literatura, manuscritos e imágenes alusivas a la masacre de la preparatoria de Columbine, ocurrida en abril de 1999 en Estados Unidos. Incluso utilizaba una camisa a cuadros de color azul, muy parecida a la de Eric Harris, uno de los responsables de la masacre.

"La evidencia arroja un perfil psicopático caracterizado por una tendencia a copiar situaciones de otros personajes (Copycat). Encontramos literatura alusiva a figuras y acciones violentas de este tipo", informaron en la mañanera. Cabe destacar que el ataque en Teotihuacán ocurrió el 20 de abril, fecha que coincide con el aniversario de la matanza en Colorado.

Un audio captado a pocos metros del tirador de Teotihuacán deja oír su molestia por la presencia de turistas



"Todo esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para hacerse fotos"



Así se vivieron los momentos de angustía desde la Pirámide de la Luna pic.twitter.com/db87Uw6zVp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 21, 2026

Como parte de la colaboración internacional para determinar el origen del arma, el Gobierno de México contactó a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos. A través del sistema institucional yTI (eTrace), se realizó la consulta sobre el revólver calibre .38 especial, matrícula C-90673, utilizado en el ataque.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses manifestaron que la procedencia del arma no puede ser determinada. El revólver es tan antiguo que su fabricación es anterior a los registros oficiales de control que datan de 1968. Este vacío informativo confirma que el atacante utilizó un arma "fantasma" por su antigüedad, lo que dificulta rastrear cómo llegó a sus manos.

El momento final: Suicidio ante la Guardia Nacional

El reporte oficial detalla que Jasso Ramírez perdió la vida por propia mano. Tras ser herido en una pierna por elementos de la Guardia Nacional (GN) en su intento de huida, el agresor se vio acorralado. Testigos coinciden en que, al verse inmovilizado, tomó su propia arma y se disparó a una distancia no mayor a 15 centímetros.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la del Estado de México mantienen carpetas de investigación abiertas, aunque han determinado que la intervención de la GN estuvo justificada bajo el cumplimiento del deber, evitando que el número de víctimas mortales fuera mayor.