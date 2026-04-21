Caos en Periférico Sur: fuerte choque contra cuarto de bombeo en Viaducto Tlalpan

Un aparatoso accidente vehicular en Periférico Sur generó movilización de servicios de emergencia la madrugada de este martes, luego del choque de un automóvil contra una estructura hidráulica en Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió después de que un vehículo color gris perdiera el control y terminara estrellándose contra un cuarto de bombeo perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrió el choque en Viaducto Tlalpan?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al intentar incorporarse al Periférico, perdió el control al tomar una curva. El impacto fue directo contra una estructura de tabique y concreto, lo que provocó daños materiales severos en la instalación hidráulica.

Fuerte accidente en Viaducto Tlalpan y Periférico 🚨



Un auto a exceso de velocidad se impactó contra un cuarto de bombeo, dejando severos daños en la estructura y el vehículo totalmente destrozado.



La unidad ya fue retirada y la circulación se restableció, aunque con carga… pic.twitter.com/xO4NDDUWKK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención a los dos ocupantes del vehículo. Afortunadamente, no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

El inmueble afectado, utilizado como parte de la infraestructura hidráulica de la ciudad, presentó daños importantes, lo que obligó a una revisión por parte de autoridades. Equipos de emergencia realizaron inspecciones para descartar riesgos adicionales, como fugas o afectaciones mayores en el sistema.

Incendio cerca de ductos de Pemex en Ecatepec

En otro hecho que encendió las alertas en el Valle de México, se registró un incendio en la colonia Guadalupe Xalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos. El fuego consumió basura acumulada y pastizal seco en una zona cercana a ductos de Petróleos Mexicanos, lo que generó preocupación entre los habitantes por el riesgo de una posible explosión.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un fuerte accidente en Viaducto Tlalpan dejó a dos personas lesionadas luego de que su auto se impactara contra un cuarto de bombeo; presuntamente circulaban a exceso de velocidad.



En Ecatepec, bomberos sofocaron un incendio cerca de ductos de PEMEX… pic.twitter.com/nenndXMavk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron de inmediato al lugar y lograron sofocar las llamas en poco tiempo, evitando que el fuego se propagara hacia la infraestructura petrolera. Asimismo, personal de Pemex realizó una inspección para descartar daños en los ductos y confirmar que no existía riesgo mayor.

Ambos eventos reflejan los riesgos asociados tanto a la conducción imprudente como a la acumulación de materiales inflamables en zonas sensibles. Autoridades reiteran el llamado a respetar los límites de velocidad y evitar prácticas que puedan generar incendios, especialmente en áreas cercanas a infraestructura crítica.