Martes de marchas y bloqueos en CDMX hoy 21 de abril: Manifestación del IPN, The Weeknd y partido en CU

Alerta de Posible Marcha (13:00 hrs)

- Estudiantes del IPN (Zacatenco y Santo Tomás): Se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (GAM) y en la ESCA Santo Tomás (Miguel Hidalgo).

- Denuncian irregularidades en el manejo de recursos tras la eliminación de fideicomisos.

- Advertencia vial: No se descarta que inicien una marcha para realizar brigadeo informativo, afectando el tránsito en el norte y poniente de la ciudad.

Concentraciones en el Centro y Sur

- 09:00 hrs – Huellas de la Memoria (Centro): Colectivo se reunirá en el Centro Cultural España (República de Guatemala No. 18) para exigir acciones ante la crisis de desapariciones.

- 10:30 hrs – Colectivo Boreal (Iztapalapa): Protesta en el Reclusorio Oriente para exigir justicia con perspectiva de género para una sobreviviente de feminicidio.

- Durante el día – Refugio Franciscano (Zócalo): Activistas exigen la entrega de animales resguardados y transparencia en su estado de salud.

- Durante el día – Desaparecidos de Sinaloa (Álvaro Obregón): Familiares de hombres desaparecidos en Mazatlán protestarán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Constituyentes No. 327).