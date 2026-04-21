Martes de marchas y bloqueos en CDMX hoy 21 de abril: Manifestación del IPN, The Weeknd y partido en CU
Hoy la CDMX enfrenta un día de movilizaciones: estudiantes del IPN amagan con marchas, colectivos de búsqueda toman el Centro y el oriente colapsará por el concierto de The Weeknd.
Este 21 de abril de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada de tránsito pesado, especialmente en las zonas norte, oriente y sur. Aunque el reporte inicial no marca marchas programadas de origen, se advierte que la comunidad estudiantil del IPN podría realizar una movilización masiva que afectaría arterias principales.
A la carga social se suma una cartelera de espectáculos y deportes que movilizará a más de 100,000 personas simultáneamente durante la tarde-noche, con puntos críticos en el Estadio GNP Seguros y el Estadio Olímpico Universitario.
Manifestaciones y tráfico hoy 21 de abril 2026 en CDMX: Alerta vial y eventos masivos
Agenda de eventos y espectáculos en CDMX hoy martes 21 de abril
- The Weeknd "After Hours Til Dawn Tour": El evento de mayor impacto se realizará en el Estadio GNP Seguros (Iztacalco) a las 21:00 horas, con un aforo masivo de 70,000 asistentes.
- Pumas vs Juárez FC (Liga MX): El encuentro deportivo correspondiente a la Jornada 16 iniciará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario (Coyoacán), con un aforo esperado de 15,000 personas.
- Gala Sinfónica Coral 2: Se llevará a cabo en el Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo) a las 20:00 horas, con una capacidad para 9,790 asistentes.
- FUSIVO (Radio Disney y Radio Cristal): Este evento artístico tendrá lugar en el Pepsi Center WTC (Benito Juárez) a las 16:00 horas, con un aforo de 6,000 personas.
- Lucha Libre Profesional: La tradicional función de martes en la Arena México (Cuauhtémoc) comenzará a las 19:30 horas, con un aforo de 4,000 personas.
#Operativo | Con motivo del evento musical "@theweeknd After Hours Til Dawn Tour”, la #SSC establecerá un dispositivo de seguridad, prevención y vialidad, en el que participarán mil 186 policías, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes, organizadores y… pic.twitter.com/Px85Rgq8er— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 21, 2026
Persiste manifestación en la colonia Vallejo
OVIAL informa: Manifestantes bloquean la circulación en Florencio Constantino y Clave, col. Vallejo.
Las alternativas viales son: Eje 3 Norte, Calz. de los Misterios y Calz. de Guadalupe.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en Florencio Constantino y Clave, col. Vallejo. #AlternativaVial Eje 3 Norte, Calz. de los Misterios y Calz. de Guadalupe. pic.twitter.com/FmZDddl6DR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 21, 2026
Calles cerradas en la GAM
Toma previsiones: Cerrada la circulación en Caruso y Clave, col. Vallejo, por manifestantes.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Caruso y Clave, col. Vallejo, por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior y Eje 3 Norte. pic.twitter.com/oawgbBLP7w— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 21, 2026
Manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc
Atención: Está cerrada la circulación en James Sullivan de Gabino Barreda a Ignacio Manuel Altamirano, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en James Sullivan de Gabino Barreda a Ignacio Manuel Altamirano, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Ribera de San Cosme. pic.twitter.com/3OOGEHam50— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 21, 2026
Puntos críticos, movilizaciones sociales y marchas en CDMX hoy
Alerta de Posible Marcha (13:00 hrs)
- Estudiantes del IPN (Zacatenco y Santo Tomás): Se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (GAM) y en la ESCA Santo Tomás (Miguel Hidalgo).
- Denuncian irregularidades en el manejo de recursos tras la eliminación de fideicomisos.
- Advertencia vial: No se descarta que inicien una marcha para realizar brigadeo informativo, afectando el tránsito en el norte y poniente de la ciudad.
Concentraciones en el Centro y Sur
- 09:00 hrs – Huellas de la Memoria (Centro): Colectivo se reunirá en el Centro Cultural España (República de Guatemala No. 18) para exigir acciones ante la crisis de desapariciones.
- 10:30 hrs – Colectivo Boreal (Iztapalapa): Protesta en el Reclusorio Oriente para exigir justicia con perspectiva de género para una sobreviviente de feminicidio.
- Durante el día – Refugio Franciscano (Zócalo): Activistas exigen la entrega de animales resguardados y transparencia en su estado de salud.
- Durante el día – Desaparecidos de Sinaloa (Álvaro Obregón): Familiares de hombres desaparecidos en Mazatlán protestarán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Constituyentes No. 327).