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Martes de marchas y bloqueos en CDMX hoy 21 de abril: Manifestación del IPN, The Weeknd y partido en CU

Hoy la CDMX enfrenta un día de movilizaciones: estudiantes del IPN amagan con marchas, colectivos de búsqueda toman el Centro y el oriente colapsará por el concierto de The Weeknd.

Autos en calles de la CDMX.
¿Qué pasa con las marchas hoy en CDMX?|X ovialcdmx.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez,Alejandra Gómez

Este 21 de abril de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada de tránsito pesado, especialmente en las zonas norte, oriente y sur. Aunque el reporte inicial no marca marchas programadas de origen, se advierte que la comunidad estudiantil del IPN podría realizar una movilización masiva que afectaría arterias principales.

A la carga social se suma una cartelera de espectáculos y deportes que movilizará a más de 100,000 personas simultáneamente durante la tarde-noche, con puntos críticos en el Estadio GNP Seguros y el Estadio Olímpico Universitario.

Manifestaciones y tráfico hoy 21 de abril 2026 en CDMX: Alerta vial y eventos masivos

Agenda de eventos y espectáculos en CDMX hoy martes 21 de abril

- The Weeknd "After Hours Til Dawn Tour": El evento de mayor impacto se realizará en el Estadio GNP Seguros (Iztacalco) a las 21:00 horas, con un aforo masivo de 70,000 asistentes.
- Pumas vs Juárez FC (Liga MX): El encuentro deportivo correspondiente a la Jornada 16 iniciará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario (Coyoacán), con un aforo esperado de 15,000 personas.
- Gala Sinfónica Coral 2: Se llevará a cabo en el Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo) a las 20:00 horas, con una capacidad para 9,790 asistentes.
- FUSIVO (Radio Disney y Radio Cristal): Este evento artístico tendrá lugar en el Pepsi Center WTC (Benito Juárez) a las 16:00 horas, con un aforo de 6,000 personas.
- Lucha Libre Profesional: La tradicional función de martes en la Arena México (Cuauhtémoc) comenzará a las 19:30 horas, con un aforo de 4,000 personas.

Persiste manifestación en la colonia Vallejo

OVIAL informa: Manifestantes bloquean la circulación en Florencio Constantino y Clave, col. Vallejo.

Las alternativas viales son: Eje 3 Norte, Calz. de los Misterios y Calz. de Guadalupe.

Calles cerradas en la GAM

Toma previsiones: Cerrada la circulación en Caruso y Clave, col. Vallejo, por manifestantes.

Manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc

Atención: Está cerrada la circulación en James Sullivan de Gabino Barreda a Ignacio Manuel Altamirano, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Puntos críticos, movilizaciones sociales y marchas en CDMX hoy

Alerta de Posible Marcha (13:00 hrs)

- Estudiantes del IPN (Zacatenco y Santo Tomás): Se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (GAM) y en la ESCA Santo Tomás (Miguel Hidalgo).
- Denuncian irregularidades en el manejo de recursos tras la eliminación de fideicomisos.
- Advertencia vial: No se descarta que inicien una marcha para realizar brigadeo informativo, afectando el tránsito en el norte y poniente de la ciudad.

Concentraciones en el Centro y Sur

- 09:00 hrs – Huellas de la Memoria (Centro): Colectivo se reunirá en el Centro Cultural España (República de Guatemala No. 18) para exigir acciones ante la crisis de desapariciones.
- 10:30 hrs – Colectivo Boreal (Iztapalapa): Protesta en el Reclusorio Oriente para exigir justicia con perspectiva de género para una sobreviviente de feminicidio.
- Durante el día – Refugio Franciscano (Zócalo): Activistas exigen la entrega de animales resguardados y transparencia en su estado de salud.
- Durante el día – Desaparecidos de Sinaloa (Álvaro Obregón): Familiares de hombres desaparecidos en Mazatlán protestarán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Constituyentes No. 327).

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