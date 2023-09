¿Hay chinches en el Metro CDMX? Usuarios reportan su presencia en la Línea A

El Metro CDMX es uno de los sistemas de transporte más importante para la capital del país, por lo que diariamente miles de personas lo utilizan para llegar de su destino, debido a la afluencia de usuarios no es de sorprender que pueda presentar algún tipo de anomalías; sin embargo, en esta ocasión las denuncias de los internautas realmente sorprendieron a la comunidad.

¿Hay chinches en el Metro CDMX? Publicación de Facebook lo revelaría

A través de redes sociales, usuarios del Metro de la Ciudad de México denunciaron la presencia de una plaga de chinches en las instalaciones de la Línea A, que corre por las estaciones de Pantitlán a La Paz.

La publicación de los internautas se acompaña de la siguiente descripción: “Aguas (Chinches, línea A)", además, se especifica que la fotografía fue tomada en uno de los tres de asientos de color azul que se encuentran en la parte media del vagón, exactamente en el marco de la ventana.

“El marco estaba un poco alzado y ahí estaban”, finalizó el usuario que decidió alertar a otros pasajeros por medio de Facebook. De inmediato, la publicación comenzó a viralizarse con todo tipo de comentarios, entre quienes pedía el Metro CDMX una solución, como entre aquellos que señalaron se trata de una situación “cotidiana”.

Usuarios denuncian la presencia de chinches en la Línea A del Metro CDMX | Vía Facebook

Metro CDMX aún no se ha pronunciado por la supuesta plaga de chinches

La fotografía fue publicada por el usuario vía Facebook desde el pasado 14 de septiembre y hasta el cierre de esta nota, el Metro CDMX no se ha pronunciado al respecto por la supuesta plaga de chinches en sus instalaciones.

También es importante destacar que a pesar de que la publicación se ha viralizado en redes sociales, el internauta no brindó más detalles que pueda ayudar a realizar una denuncia formar en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), pues no se adjunta número de vagón ni algún otro indicio para identificar el tren en el que viajaba.

En los comentarios también puede leerse que esta situación ya sería “normal” entre los usuarios de este sistema de transporte y que incluso el Metro no ha hecho nada al respecto: “Ya me tocó que me picaran hace como 3-4 meses. Lo reportó en el Twitter del Metro para que fumiguen, pero solo contestan cuando hacen algo simple, como limpiar algún vagón”.