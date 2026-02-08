VIDEO: Chofer se baja para agredir a pasajera y su taxi termina estampándose en Michoacán

Un conductor de taxi por aplicación fue captado en video cuando presuntamente intentó agredir a una pasajera ; situación que desencadenó un choque tras olvidar poner el freno de mano a su auto en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 7 de febrero, cuando una mujer solicitó un viaje mediante una plataforma, pero durante el trayecto surgió un problema con el método de pago, lo que habría provocado el enojo del conductor.

VIDEO: Chofer empuja y le arrebata el bolso a pasajera en Morelia

En el video se observa como en los primeros segundos, una mujer aborda un Volkswagen Jetta, color azul. El auto inicia su marcha, pero otro ángulo capta como la víctima se baja en la calle Ana María Gallaga, ubicada en la colonia Centro.

En ese momento, el conductor también se baja de su vehículo y la alcanzó a unos metros de distancia. La empuja y procede a arrebatarle el bolso para después tirarlo al pavimento.

En medio del conflicto, el agresor no se da cuenta de que el auto comienza a moverse por sí solo, chocando contra otro auto que estaba estacionado en una esquina.

Chofer se da a la fuga en Morelia

En otro video difundido se observa cómo los propietarios del automóvil chocado empiezan a reclamarle al taxista. El hombre, visiblemente alterado dice: "Sin bronca, yo me hago responsable. Nada más deja me lo llevo, porque me lo van a quitar"

Acto seguido, el chofer sube a la unidad y arranca a toda velocidad, mientras el otro hombre comienza a correr y a gritarle de groserías.

Tras la difusión de los videos en redes sociales, usuarios han exigido a la plataforma Uber y a las autoridades correspondientes que se investigue el caso, tanto por la presunta agresión a la pasajera como por los daños ocasionados a terceros.

Hasta el cierre de esta edición, se sabe que el chofer no ha sido detenido, mientras que las autoridades tampoco han emitido un comunicado oficial.