Caos vial y heridos tras choque múltiple de van de pasajeros en carretera La Barca – Atotonilco, Jalisco

Una alerta de última hora sacudió la región Ciénega de Jalisco. La mañana de hoy 16 de diciembre, un choque múltiple sobre la carretera La Barca – Atotonilco provocó caos vial, tráfico intenso y una fuerte movilización de emergencia, luego de que una van de pasajeros y un vehículo compacto colisionaran en el kilómetro 10 de esta vía federal, una de las más transitadas de la zona.

Choque múltiple en carretera La Barca – Atotonilco provoca movilización de emergencia

El choque múltiple en la carretera La Barca – Atotonilco ocurrió alrededor de las 08:38 horas, cuando automovilistas que circulaban por la carretera federal reportaron el impacto y la presencia de personas lesionadas.

La colisión generó reducción de carriles y complicaciones en la circulación, mientras cuerpos de auxilio se desplazaban al sitio para atender la emergencia.

Heridos por choque múltiple en carretera La Barca – Atotonilco fueron trasladados a unidades médicas

De acuerdo con información oficial, el choque múltiple en la carretera La Barca – Atotonilco dejó un saldo de nueve personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración.

Siete de los afectados fueron trasladados a hospitales de La Barca, mientras que dos más fueron llevados a unidades médicas de Atotonilco, donde permanecen bajo observación médica.

La atención del choque múltiple carretera La Barca – Atotonilco se realizó mediante un operativo coordinado entre elementos de Protección Civil de La Barca, Protección Civil Atotonilco y la Guardia Nacional, quienes trabajaron en conjunto para brindar primeros auxilios, realizar traslados y asegurar la zona del accidente.

Durante varios minutos, el choque múltiple carretera La Barca – Atotonilco obligó a implementar maniobras de control vehicular, ya que el flujo de automóviles se vio afectado por la presencia de ambulancias, unidades de rescate y patrullas federales. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar las indicaciones mientras continuaban las labores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAOS VIAL Y CIERRE TOTAL: CHOQUE MÚLTIPLE PARALIZA AUTOPISTA GUADALAJARA A COLIMA

Esta mañana, a las 08:38 horas, brindamos apoyo a Protección Civil de La Barca en la atención de un accidente vehicular registrado en la Carretera Federal #35 (La Barca – Atotonilco), a la altura del km 10. 🚧



El incidente se trató de un choque entre una van de pasajeros y un… pic.twitter.com/CpWE43dGrB — Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 16, 2025

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó que el choque múltiple carretera La Barca – Atotonilco sigue bajo revisión, mientras se recaban datos para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

En tanto, la vialidad fue liberada de forma gradual conforme concluyeron los trabajos de auxilio y retiro de vehículos involucrados.