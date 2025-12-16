Caos vial y heridos tras choque múltiple de van de pasajeros en carretera La Barca – Atotonilco, Jalisco
Un fuerte choque múltiple sobre la carretera federal La Barca – Atotonilco, en Jalisco, dejó 9 heridos, destrozos e intenso caos vial la mañana de HOY.
Una alerta de última hora sacudió la región Ciénega de Jalisco. La mañana de hoy 16 de diciembre, un choque múltiple sobre la carretera La Barca – Atotonilco provocó caos vial, tráfico intenso y una fuerte movilización de emergencia, luego de que una van de pasajeros y un vehículo compacto colisionaran en el kilómetro 10 de esta vía federal, una de las más transitadas de la zona.
Choque múltiple en carretera La Barca – Atotonilco provoca movilización de emergencia
El choque múltiple en la carretera La Barca – Atotonilco ocurrió alrededor de las 08:38 horas, cuando automovilistas que circulaban por la carretera federal reportaron el impacto y la presencia de personas lesionadas.
La colisión generó reducción de carriles y complicaciones en la circulación, mientras cuerpos de auxilio se desplazaban al sitio para atender la emergencia.
Heridos por choque múltiple en carretera La Barca – Atotonilco fueron trasladados a unidades médicas
De acuerdo con información oficial, el choque múltiple en la carretera La Barca – Atotonilco dejó un saldo de nueve personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración.
Siete de los afectados fueron trasladados a hospitales de La Barca, mientras que dos más fueron llevados a unidades médicas de Atotonilco, donde permanecen bajo observación médica.
La atención del choque múltiple carretera La Barca – Atotonilco se realizó mediante un operativo coordinado entre elementos de Protección Civil de La Barca, Protección Civil Atotonilco y la Guardia Nacional, quienes trabajaron en conjunto para brindar primeros auxilios, realizar traslados y asegurar la zona del accidente.
Durante varios minutos, el choque múltiple carretera La Barca – Atotonilco obligó a implementar maniobras de control vehicular, ya que el flujo de automóviles se vio afectado por la presencia de ambulancias, unidades de rescate y patrullas federales. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar las indicaciones mientras continuaban las labores.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAOS VIAL Y CIERRE TOTAL: CHOQUE MÚLTIPLE PARALIZA AUTOPISTA GUADALAJARA A COLIMA
Esta mañana, a las 08:38 horas, brindamos apoyo a Protección Civil de La Barca en la atención de un accidente vehicular registrado en la Carretera Federal #35 (La Barca – Atotonilco), a la altura del km 10. 🚧— Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 16, 2025
El incidente se trató de un choque entre una van de pasajeros y un… pic.twitter.com/CpWE43dGrB
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó que el choque múltiple carretera La Barca – Atotonilco sigue bajo revisión, mientras se recaban datos para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.
En tanto, la vialidad fue liberada de forma gradual conforme concluyeron los trabajos de auxilio y retiro de vehículos involucrados.