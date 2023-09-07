Choque de autobús escolar en Pensilvania deja 49 alumnos heridos

Un choque entre una grúa y un autobús escolar en una carretera de Pensilvania, Estados Unidos, dejó como saldo 49 niños y dos adultos heridos; hasta el momento todos han sido reportados fuera de peligro.

El accidente ocurrió a las 8:10 horas cuando el autobús escolar, que transportaba a más de 50 estudiantes de preescolar y primaria, se dirigía a la Bear Creek Community Charter School. La policía de Pensilvania reportó que, presuntamente, el conductor de la grúa perdió el control debido a un problema médico y manejó en sentido contrario, impactando de frente con el camión.

Personal de la escuela, así como policías, paramédicos y bomberos acudieron al sitio para iniciar el rescate de los alumnos, los cuales sufrieron heridas menores y crisis nerviosa por el choque. Ellos, junto a la conductora del autobús, Suzanne Ent, de 53 años, y el conductor de la grúa, Edward Steinmann, de 28 años, fueron trasladados al Geisinger Wyoming Valley Medical Center.

Un día que nadie quiere experimentar

El director de la escuela, Jim Smith, indicó que minutos después del accidente todos los padres fueron notificados para que acudieran al hospital en el que fueron internados sus hijos.

Smith confirmó que solo cuatro de ellos requirieron permanecer por más tiempo en la unidad médica, pero fueron reportados fuera de peligro. "Hoy fue un día que ninguno de nosotros quería vivir ni queremos volver a vivirlo, pero hay lecciones que aprender y debemos estar preparados en el desafortunado caso de un incidente futuro”, añadió.

Darán atención psicológica a alumnos

Jim Smith reportó que los alumnos que iban a bordo del camión durante el choque entre el autobús escolar y la grúa recibirán atención psicológica y médica por parte de la Bear Creek Community Charter School. Además, añadió que serán reconocidos por la respuesta que mostraron durante el percance vial.

Thank you to everyone who reached out to express care and concern after today’s school bus crash. https://t.co/V2BmPlCdBD — Bear Creek Community Charter School (@bear_charter) September 7, 2023

"Cualquiera que sienta que necesita apoyo debe llamar a la Oficina Principal del Colegio y haremos las citas correspondientes. Esta situación fue aterradora y traumática para cada uno de ellos, y todos demostraron no sólo coraje personal, sino compasión por sus compañeros de estudios y por el conductor del autobús. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes", concluyó.